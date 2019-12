Trascorsi pochi giorni dalla giornata contro la violenza sulle donne e in seguito a uno spiacevole caso di cronaca cittadina in cui la violenza di genere è stata protagonista, si è riunita presso il Museo Diocesano di Andria una tavola rotonda di addetti ai lavori. Un’occasione per riflettere insieme, perché riflettere è il primo passo per combattere la violenza di genere. “Donna: scena di un crimine”, questo il titolo della serata fortemente voluta dalla prof. Giovanna Bruno, serata aperta dal videoclip del progetto diretto dal fotografo Checco de Tullio e dalla make up artist Angela Scamarcio, che ha visto protagoniste alcune studentesse.

Dopo i saluti di Pietro Marmo, Presidente Rotary Club "Castelli Svevi", Anna Zaccaro, Presidente FIDAPA, Raffaella Borreca, Presidente AMMI e Carlo Sacco, Presidente "Fidelis Quadratum", si sono susseguiti gli interventi dei relatori. A partire dalla condizione cittadina tratteggiata da Emanuele Bonato, Dirigente Commissariato PS Andria, proseguendo per i reati informatici con Ida Tammaccaro, Dirigente compartimento Polizia Postale e della comunicazione Puglia, sino alle testimonianze di fatti realmente accaduti con Oriana Laboragine, esperta di diritto minorile, insieme a Giuseppe Galante, criminologo, Nunzia Porzio, psicologa e psicoterapeuta, Vittorio Massaro, giornalista. É intervenuto anche Maurizio De Giglio, sullo sfondo delle opere dell'artista Susanna Conversano.

«Prevenire, contrastare e curare sono le tre parole chiave della lotta alla violenza di genere. Felice di aver promosso questo momento di riflessione e di aver constatato l’interesse della cittadinanza, ringrazio la Diocesi che ha messo a disposizione il Museo e mi auguro che questo possa essere solo il primo di un ciclo di incontri», ha affermato la Bruno.