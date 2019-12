Entrano nel vivo i festeggiamenti che la comunità educativa pastorale di Andria ha organizzato in onore della B.V. Immacolata, patrona della parrocchia a Lei dedicata e ispiratrice dell’opera di don Bosco.

Nove giorni prima della festa la comunità parrocchiale e cittadina si è radunata ai piedi della bella statua dell’Immacolata, venerata da 110 anni nella chiesa di Via Regina Margherita, per prepararsi alla festa dell’8 dicembre e affidare alla Vergine le proprie speranze.

Sotto lo sguardo attento di Maria i Salesiani continuano a lavorare per il bene dei giovani andriesi a loro affidati. La festa diviene, allora, occasione per rinnovare il loro impegno verso le giovani generazioni. Difatti, l’8 dicembre, verranno inaugurate le aule formative dell’Oratorio, completamente rinnovate, insieme alla nuova aula studio accessibile a tutti i ragazzi della città di Andria. Dice don Giovanni Monaco, direttore dell’Oratorio Salesiano e Parroco: «i giovani hanno bisogno di un luogo accogliente, confortevole e tranquillo dove studiare. D’Altronde, come diceva don Bosco, “facciamo consistere la Santità nello stare sempre allegri e fare sempre e bene il nostro dovere”. Lo studio è per loro un diritto, ma anche un dovere per il loro futuro. E noi dobbiamo aiutarli come possiamo».

Di seguito il programma degli eventi:

dal 29 novembre al 7 dicembre , in parrocchia alle ore 19.00 Santa Messa e Novena alla “B.V. Immacolata”;

, in parrocchia alle Santa Messa e Novena alla “B.V. Immacolata”; 6 – 7 dicembre, ore 20.00 : Accademia dell’Immacolata in Parrocchia, a cura del ragazzi dell’Oratorio Salesiano;

: Accademia dell’Immacolata in Parrocchia, a cura del ragazzi dell’Oratorio Salesiano; 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria: ore 8.30 – 11. 30 Sante Messe; ore 10.00: Santa Messa presieduta da don Gianpaolo Roma SDB, Delegato per la Pastorale Giovanile dell’Ispettoria Salesiana Meridionale. Al termine gara dei gessetti per i ragazzi in via Regina Margherita; ore 12.00: Inaugurazione della nuova Sala Studio per i giovani e degli ambienti per gli incontri formativi; ore 12.30: Cerchio mariano nel cortile dell’Oratorio e rievocazione della nascita del primo oratorio salesiano a Torino nel 1841. A seguire omaggio floreale alla statua della Vergine Maria sulla terrazza dell’Oratorio; ore 18.30: Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi e rinnovo tesseramento all’Azione Cattolica.

Durante la mattinata le vie del centro e del quartiere saranno animate dalla banda “Bassa musica” di Molfetta.