Diventare cittadini europei sempre più consapevoli, esplorare i luoghi istituzionali dove si riuniscono i parlamentari ed i leader dell'UE, scoprire come il Parlamento, la Commissione ed il Consiglio plasmano il futuro del'Europa, approfondire la conoscenza della lingua inglese con la finalità di conseguire certificazioni linguistiche di livello B2. Sono state queste le linee fondamentali di un progetto PON di cittadinanza europea dal titolo ‘Un Pass per l'Europa' che si è svolto a Bruxelles dal 9 al 29 novembre ed ha visto come protagonisti 15 alunni del Lotti Umberto I di Andria, selezionati sia tra gli alunni del Tecnico per il Turismo che del Tecnico Agrario.

Lo stage formativo si è svolto presso la sede dell'ente ospitante, la BXL Europe, un’associazione internazionale con decennale esperienza nel settore della formazione applicata e della progettazione europea che ha coordinato le varie attività dello stage. Nel loro percorso i ragazzi sono stati affiancati da Roberto Guglielmi e Riccardo Barile, i soci fondatori della BXL Europe, manager andriesi che da anni operano a Bruxelles.

Durante lo stage i 15 partecipanti, accompagnati dai docenti Angela Teatino, Rossella Scarnera, Michelina Pertoso e Giuseppe Ernesto, hanno effettuato un workshop europeo, che li ha introdotti ai meccanismi di funzionamento delle organizzazioni internazionali, ed un workshop linguistico che è servito ad innalzare il livello di competenza della lingua inglese attraverso una didattica laboratoriale ed interattiva. Tra i momenti più significativi dei 21giorni trascorsi a Bruxelles il role play al Parlamentarium durante il quale, attraverso un gioco di ruolo coinvolgente e simpatico, gli studenti si sono immedesimati nel ruolo di deputati europei simulando tutte le dinamiche decisionali del Parlamento. Oggetto di visite anche il Parlamento, la Commissione Europea, il Consiglio dell'UE, il Comitato delle Regioni ed altre sedi istituzionali. Nel loro tempo libero docenti ed alunni del Lotti-Umberto I hanno avuto la possibilità di apprezzare le bellezze artistiche e culturali di Bruxelles, ma anche di visitare città molto affascinanti come Bruges, Gand, Anversa ed Amsterdam.

Per il Lotti-Umberto I una ulteriore significativa esperienza all'estero, ormai da diversi anni il fiore all'occhiello dell'istituto. Appena sei mesi fa altri 15 ragazzi erano stati impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro a Nizza ed è già in cantiere un’altra esperienza di alternanza scuola lavoro in Spagna (Valencia o Madrid) e un progetto Erasmus+KAY2 con Croazia, Ungheria e Romania.

«L’ennesima opportunità formativa - sono le parole del dirigente scolastico Pasquale Annese - che abbiamo offerto ai nostri ragazzi per migliorare le loro competenze linguistiche e di cittadinanza attiva».