Uno dei problemi principali del centro storico è il mancato rispetto delle regole dovuto dall'inciviltà di numerosi avventori della zona.

Al problema del traffico veicolare (di cui ci siamo già occupati) che continua a sussistere nonostante la zona a traffico limitato, se ne aggiungono altri. In particolar modo quello dei fuochi d'artificio e quello del degrado.

Per quanto riguarda i fuochi pirotecnici sono gli stessi residenti del centro storico, con la pubblicazione di un video sulla pagina Facebook del comitato, a denunciare alcuni episodi del genere avvenuti in piena notte e che hanno causato spavento in coloro che risiedono, animali compresi. A detta preoccupazione si aggiunge quella dovuta al pericolo per le proprie abitazioni dato che i fuochi sono esplosi in vie molto strette.

A ciò, si aggiungono numerose situazioni di degrado dovute a escrementi umani e abbandono di rifiuti in ogni dove, così come viene spesso denunciato, sempre sui social, dai responsabili della Cattedrale, anche se ciò è abbastanza diffuso in tutto il centro storico.

Una situazione che sta diventando insostenibile per tutti e che richiede un intervento importante, repressivo e di prevenzione, delle autorità preposte al controllo e alla pulizia del centro storico, a cui è necessario che si aggiunga tanta buona educazione e rispetto per le persone e dei beni comuni che, evidentemente, mancano ancora in tante persone.

Certo, il lavoro da fare è lungo e faticoso, però qualcuno deve pur cominciarlo per non permettere a pochi incivili di tenere sotto scacco una zona importante della città.