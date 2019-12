SaferPlace sospeso? No, sostituito da nuovo servizi anti-trasgressori del codice stradale

Qualcuno aveva già notato l'assenza, in corrispondenza dei "soliti" incroci, degli apparecchi per rilevare il passaggio delle autovetture con il rosso al semaforo; a questo si aggiunge anche lo stop al mezzo della Polizia Locale su cui era montato il "Safer Place" o Safer Traffic Mobile, considerato una sorta di "Grande fratello" delle infrazioni commesse dai guidatori.

In entrambi i casi, sono scaduti i contratti tra il Comune e le ditte appaltatrici che erogavano il servizio: la buona notizia, però, è che entrambi i servizi saranno di nuovo attivi, per la gioia di coloro che rispettano il codice della strada.

In particolare, il servizio delle rilevazioni delle infrazioni al codice della strada Safer Place è stato sostituito da un nuovo servizio più economico e quindi più sostenibile in questo particolare momento storico per le casse del comune. Basato su una tecnologia israeliana, il Safer costava al comune di Andria circa €11500 al mese, e oltre alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada nonché il controllo di assicurazione e revisione, offriva la possibilità di collegarsi ad un Cloud: il nuovo Kit è stato acquistato dal comune a circa €10000 complesse sarà forse meno performante ma più in linea con i - purtroppo - risicati fondi comunali. Esso è in fase di test già da qualche giorno, per cui i trasgressori non potranno gioire ma dovranno riallinearsi al rispetto delle regole.

Anche le colonnine del photored saranno a breve oggetto di una nuova gara pubblica: ricordiamo a tutti, comunque, che la buona abitudine di fermarsi al rosso dei semafori (e non ci sembra di dire un'ovvietà, perché con il photored tutto scorreva più ordinato) non deve essere legata solo alla presenza di deterrenti ma alla disciplina stradale che protegge tutti, guidatori e pedoni, da spiacevoli incidenti.