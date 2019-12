Il MotoClub AltaMurgia​: «Le attività illecite si combattono con repressione e regolamentazione»

Paolo Cimadomo, vicePresidente MotoClub AltaMurgia replica ai contenuti dell'articolo di cronaca Svolgevano attività sportiva di motocross nel bosco di Acquatetta, che ha portato al sequestro di una moto:

«Per prima cosa vorrei chiarire che gli individui protagonisti della vicenda non svolgevano "attività sportiva". È un punto fondamentale perché getta discredito su una specialità sportiva motociclistica disciplinata da una Federazione Nazionale (Federazione motociclistica Italiana) riconosciuta dal CONI, che per essere svolta deve essere disciplinata da regole sportive ben delineate ed inserite in un quadro normativo condiviso.

Non si fa attività sportiva inseguiti dai Carabinieri. L'enduro è una disciplina che ha portato e porta ancora all'Italia titoli internazionali attraverso le gesta atletiche di campioni, non fuorilegge.

Anzi vi diremo di più: alcuni dei piloti più rappresentativi sono componenti delle forze dell'ordine, ad esempio la squadra sportiva delle Fiamme oro.

Fatta questa doverosa introduzione, noi come MotoClub AltaMurgia esprimiamo il nostro dissenso riguardo l'operato di queste persone qualora le loro attività si fossero svolte in aree dove vige l'espresso divieto di attività offroad a bordo di motocicli non in regola.

Vorremmo però far notare che l'attività offroad non può e non deve essere demonizzata a causa di certi episodi. Gli enduristi sono coinvolti in attività di collaborazioni con la Protezione civile in caso di calamità, si rendono disponibili ed utili nel campo della sorveglianza del territorio e prevenzione incendi.

L'accusa generica di devastazione dell'ambiente ad opera di enduristi è quanto mai generica e deve essere circostanziata, L'enduro non è il motocross, specialità simile che deve essere svolta su circuiti chiusi ed omologati.Troppe volte si confondono le due cose: le motociclette da enduro sono omologate per l'utilizzo stradale e rispondono a tutte le restrizioni in materia di emissione sonore e anti pollution, sono inoltre targate ed assicurate.

Siamo assolutamente d'accordo con l'imposizione di alcuni divieti in alcune zone ma vorremmo farci promotori di un dialogo costruttivo con tutte gli attori (Ente Parco, Comuni e Carabinieri forestali) per una regolamentazione di una attività di diporto fuoristrada in alcune aree del Parco.

Le attività illecite - conclude Cimadomo - vanno combattute non solo con una giusta repressione ma anche con una regolamentazione e una adeguata campagna informativa ed educativa. Possiamo essere una risorsa in molti termini e non meritiamo di essere assimilati a delinquenti».