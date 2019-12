Ieri per i ragazzi ospiti della struttura Quarto Di Palo in via esclusiva, l’associazione IdeAmo ha avviato le sue iniziative per le festività natalizie, un’iniziativa solidale nella quale la sinergia ha dato vita a momenti di gioia spensieratezza e inclusione.

L’evento è partito con l’arrivo di una mascotte concessa da Grandi Feste Eventi di Gianfranco Conversano che ha sorpreso tutti i ragazzi, e subito dopo sono state distribuite le prelibatezze offerte dalla Pasticceria Belle Epoque Nouvelle.

Uno spettacolo di burattini su “Cappuccetto rosso” messo in scena dalla compagnia “I Fattapposta” ha regalato sorrisi, applausi e tanta tenerezza.

La presidente dell’associazione IdeAmo, Paola Albo, ha commentato: «Abbiamo voluto fare un excursus delle storie per bambini, ricordando i vari personaggi che con le loro avventure hanno sempre da insegnarci, per poter continuare a trasferire quei valori che sono le basi della nostre iniziative. Le socie di IdeAmo a nome di quest’ultima hanno inoltre hanno donato libri di racconti, acquistati da loro direttamente dalla Libreria Lapenna delle Storie, per ampliare la libreria già presente in struttura e preannunciando eventi di lettura animata tenute da Giorgia Lapenna».

Una bellissima sorpresa è stata poi riservata al Rettore Padre Francesco Prontera che con la sua disponibilità è sempre sinergico e aperto ad ogni iniziativa. «Abbiamo voluto dimostrare – continua la Presidente Paola Albo - con un piccolo gesto l’importanza e l’imponenza dei suoi gesti ed opere costanti rivolte alla Comunità, donando una riproduzione su tela di uno stralcio della sua quotidianità tra i ragazzi, realizzato da Alessia Zagaria, fumettista Andriese, premiata da poco a Lucca, che ha realizzato il suo volto con una grafica vettoriale esclusivamente per lui!».

Paola Albo con Annamaria Tesse ed Erika Diomede e gli altri componenti dell’associazione ringraziano tutti coloro che hanno contribuito volontariamente con entusiasmo e solidarietà.