“Bimbo Natale” 2019, al quartiere San Valentino arriva il Trenino della Felicità

"Il vero regalo è donare". L'associazione "Le Amiche per le Amiche", sempre attenta alla beneficenza, scende in campo con la quinta edizione dell'iniziativa solidale "Bimbo Natale 2019, già avviata da alcuni giorni con laboratori di pasticceria per bambini.

Obiettivo dell'iniziativa è la raccolta di giocattoli, materiale scolastico e capi d'abbigliamento da donare alle famiglie meno abbienti della città, al fine di proseguire il percorso di vicinanza e solidarietà nei confronti dei più deboli. Una simpatica iniziativa attende i bambini: un pò in anticipo rispetto alla tabella di marcia, Babbo Natale si metterà in viaggio sul Trenino della Felicità e oggi, intorno alle ore 10.00, raggiungerà il Complesso scolastico "Imbriani-Salvemini" nel quartiere San Valentino.

Cosa farà Santa Claus una volta giunto sul posto? Semplice, donerà tanti regali ai bambini presenti: caramelle, materiale scolastico e vestiti tra cui un centinaio di tute e pigiamini per affrontare il freddo dell'inverno. Sul Trenino ci saranno anche i clowndottori della Croce Rossa di Andria, con la quale le Amiche per le Amiche hanno organizzato l’evento. Un'idea simpatica che le Amiche per le Amiche rinnovano ogni anno per donare ai bambini tanti sorrisi e beni di prima necessità, coinvolgendo i quartieri, le comunità parrocchiali e le scuole.