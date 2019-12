La sensibilizzazione non è solo un insegnamento teorico, ha bisogno di tanta pratica. Nasce così nell’ottavo circolo didattico “A. Rosmini” il progetto “Ricicreando il Natale”. I piccoli alunni, con l’aiuto delle maestre, hanno creato tanti oggetti utilizzando materiali che si possono riciclare creando, insieme, qualcosa di originale e di semplice.

«Con questo progetto – spiegano le insegnanti - abbiamo mirato a far comprendere ai piccoli alunni, che un oggetto, anche se già usato, può essere ritrasformato, riutilizzato e sensibilizzandoli ad acquisire un attegiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente: “nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato”. Yutti gli oggetti creati saranno venduti nel “mercatino della solidarietà”, aperti al pubblico il giorno 13 nel plesso “Don Milani” sito in via Manara, il giorno 16 nel plesso “Rosmini” sito in via Bari e il giorno 20 nel plesso “G. Mansi” in via Barletta. Il ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione U.n.i.t.a.l.s.i di Andria per finanziare “Il progetto dei piccoli” e all’associazione “Bianca Garavaglia”. “Non c’è esercizio migliore per il cuore che stendere la mano e aiutare gli altri ad alzarsi”. Vi aspettiamo numerosi».