Babbo Natale e il trenino della Felicità fanno tappa nel quartiere San Valentino

I bambini lo hanno tanto atteso e quest'anno lo hanno potuto abbracciare in anticipo: Babbo Natale è arrivato ieri alla parrocchia di San Riccardo, nel quartiere San Valentino di Andria, per la quinta edizione del "Bimbo Natale" organizzato dall'associazione Le Amiche per le Amiche. Un evento solidale che da un lustro vede il sodalizio protagonista nel campo della solidarietà, a vantaggio delle famiglie bisognose con giocattoli, materiale scolastico e beni di prima necessità, in particolare il vestiario per affrontare il freddo inverno.

E sono proprio questi i doni, assieme a tante caramelle, che Babbo Natale ha portato ai piccoli che lo attendevano nel quartiere San Valentino; ma come ci è arrivato con tutti quei sacchi? Non con la tradizionale slitta trainata dalle renne, ma a bordo del Trenino della Felicità: assieme a Santa Claus è stata questa la vera sorpresa per i bambini, ansiosi di salirvi a bordo e poterlo raccontare con la gioia in volto come un'esperienza indimenticabile. A rendere ulteriormente speciale la giornata con la loro allegria, è stata la presenza dei clowndottori di "In Compagnia del Sorriso" giunti a bordo del Trenino. E mentre i piccoli attendevano l'arrivo del mezzo a vagoni, un coro perfetto di voci bianche ha intonato le canzoni natalizie più conosciute e "Come un pittore" dei Modà, sotto la guida delle insegnanti che hanno accompagnato il canto dei bambini con la chitarra. Ancora una volta, dunque, il "Bimbo Natale" si è rivelato un successo di gioia e solidarietà.

«Siamo molto contente perché riceviamo più che donare. All'arrivo del Trenino della Felicità - afferma l'avv. Francesca Magliano, presidente onorario del sodalizio Le Amiche per le Amiche - i bambini esplodono in canti di gioia e sono molto entusiasti, coinvolgendo anche noi. E' il momento più emozionante del "Bimbo Natale", un momento di condivisione, gioia e solidarietà con il quartiere San Valentino che si ricongiunge alla città in questa esplosione di felicità che parte dai bimbi. Ringraziamo per la collaborazione il Trenino della nostra amica Roberta Crocetta, i clowndottori e il Club d'Argento: la rete tra le diverse associazioni assicura il risultato».

«Come da tradizione, Babbo Natale ha raggiunto il quartiere San Valentino sul Trenino della Felicità - ha dichiarato l'avv. Stefania Campanile, presidente dell'associazione - donando regali ma soprattutto tanta allegria e sorrisi. L'edizione odierna del "Bimbo Natale" si è caratterizzata anche per la vendita solidale di alberelli decorativi realizzati dall'ebanisteria Quacquarelli. Prossimi appuntamenti, la cena degli auguri presso Tonnoconte il 13 dicembre e la tombolata di beneficenza presso "Piccoli Eventi" il 20 dicembre».