“Tra passato e futuro 20 2.0”, avviati gli Open Day all’Istituto "Colasanto"

“Tra passato e futuro”, fiammanti linee che caratterizzano il design del secolo scorso affiancate da giovani artisti e animatori per una mattinata d’inverno diversa dal solito: cresce l’attesa per l’evento che si terrà domenica 15 dicembre a partire dalle ore 9:00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Colasanto”. La scuola andriese ospiterà infatti un grande raduno di auto storiche provenienti da diverse città pugliesi, che si daranno appuntamento nel piazzale interno in via Paganini per farsi ammirare e poi sfilare lungo le strade di Andria a partire dalle ore 12:00. Ferrari, Jaguar, Alfa Romeo Spider, ma anche una Fiat 500 A del 1936 accanto a una sua “discendente”, una Fiat 500 L del 1971: oltre 30 esemplari di vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo e che si prestano a mostrare, oggi come ieri e domani, il grande genio italiano nel design.

Nell’auditorium si sono poi dati appuntamento gli appassionati del design per un convegno-dibattito sul motorismo storico: a loro e ai proprietari delle auto d’epoca saranno consegnati dei quadri realizzati dagli alunni che ritraggono le auto stesse.

Inoltre i visitatori saranno accolti da speaker e assistenti, studenti dal 1° al 5° anno dell’Istituto “Colasanto”, che li guideranno attraverso il percorso conoscitivo delle vetture fornendo informazioni sulle caratteristiche di ognuna delle auto: sarà possibile inoltre visitare gli ambienti didattici, in particolare i laboratori dei tre settori (Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Promozione Commerciale Pubblicitaria e Liceo artistico), dove saranno allestite delle attività dedicate agli adulti ma anche ai bambini. Un Open Day 20 2.0, evoluzione dei tradizionali incontri con le famiglie che potranno vedere gli studenti direttamente in azione, coinvolti in attività professionalizzanti già dal primo anno di scuola.

A tutti sarà consegnato un Gadget progettato dagli studenti, realizzato con la stampante 3D in dotazione all’Istituto, e una foto ricordo con una cornice personalizzata: inoltre nell’atrio della scuola sarà allestito a cura di uno degli sponsor un buffet di benvenuto e accoglienza.

Per l’occasione presenterà la manifestazione il DJ Mario3 di Radio Torino International e la cantante andriese Federica Giordano, ex studentessa dell’Istituto, allieterà i presenti con un’esibizione canora a tema motoristico.