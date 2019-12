Nata nel 283 e morta nel 304, il 13 dicembre è il giorno in cui la Chiesa Cattolica venera la santa siracusana, considerata protettrice della vista.

Nella tradizione, in particolare nel nord Europa, la santa porta i doni prima di Babbo Natale. Questa notte, infatti, molti bambini lasceranno un po’ di cibo per la santa ai piedi del loro letto e del fieno, per nutrire il suo asinello.

Era una giovane di famiglia ricca, orfana di padre. Pregando Sant’Agata per la salute della madre ebbe una visione della santa che le rispondeva: «Perché chiedi a me quello che puoi ottenere da sola?» La ragazza decise di consacrarsi al Signore dopo la guarigione materna e destinò tutto il suo patrimonio ai poveri. Non tutti furono contenti. Il suo promesso sposo la denunciò come cristiana. Fu allora perseguita in base agli editti dell’imperatore Diocleziano. Venne minacciata di essere esposta fra le prostitute, ma il suo corpo diventò così pesante che non si riuscì a spostarla. Passò una notte insieme ai soldati e fu sottoposta a diversi tormenti. Alla fine venne decapitata. Era il 13 dicembre del 304.

Santa Lucia viene di solito ritratta con un piattino su cui sono posati i suoi occhi. Non si trova però fondamento dell’episodio della santa che si strappa gli occhi. Il fatto che sia patrona della vista è legato al nome Lucia, da lux, luce, in latino.

Molti riti ancora in voga in questa giornata sono legati alla luce. In Svezia la tradizione vuole che la figlia maggiore si vesta con un abito bianco e una cintura rossa e sulla testa una corona di foglie e sette candele. È lei a svegliare la famiglia portando i biscotti preparati il giorno prima.

Anche Andria ha celebrato la santa siracusana presso l'omonima chiesa di campagna.