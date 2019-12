La pioggia non ha fermato il sit-in di protesta che le ass. di Volontariato: Camminare Insieme – Gruppo C.O.N. – Zenith e Coop. Sociale TrifoglioCamminare Insieme – Gruppo C.O.N. – Zenith e Coop. Sociale Trifoglio, hanno organizzato in viale Crispi. Imbavagliati, hanno alzato un muro immaginario, fatto però di persone: disabili, operatori e volontari, in segno di protesta contro tutti coloro che hanno, soprattutto negli ultimi anni, fatto calare l’attenzione sulla categoria: sui bisogni e sui diritti di soggetti che meritano più considerazione e tutela da parte di una società, e delle istituzioni in primis, che invece a loro dedica ancora molto poco.

«Mancano i soldi, ci viene detto, ma non può venir meno la dignità e il rispetto per i nostri diritti. Non se ne può più! Inclusione scolastica, servizi di aiuto alla persona, integrazione sociale e lavorativa, per ciascuno di questi ambiti abbiamo potato avanti battaglie. Le famiglie combattono quotidianamente perché non possono assistere ai diritti calpestati... Disabilità aggravata dalla precarietà e dalla povertà».



Sui volantini distribuiti alla gente l’invito a regalare qualche ora del proprio tempo a…

Antonio, 43 anni: «da 12 anni sono in carrozzina, riesco per fortuna a muovermi in autonomia, ma non posso farlo liberamente perché i miei concittadini occupano i parcheggi per i disabili, bloccano gli scivoli dei marciapiedi, ostacolano il libero passaggio, poi non parliamo di chi deve controllare e di chi deve garantire una piena mobilità… Che dire mi vergogno di essere andriese…»

Maria, mamma di un’alunna disabile di 11 anni: «almeno due volte a settimana mi chiamano da scuola, perché non c’è chi si occupa di igiene, oppure perché l’insegnante è assente, o perché la bambina è particolarmente nervosa; la maggior parte del tempo, mia figlia lo trascorre fuori dall’aula nel corridoio, in compagnia dei bidelli, quando va bene… E questa la vogliamo chiamare scuola per tutti? E questa la consideriamo buona inclusione ?!»

Franca, mamma di un ragazzo autistico: «ho esaurito ogni lacrima, adesso sono solo incazzata, con tutti! Mio figlio è sempre più solo… a parte l’illusione di qualche ora trascorsa in associazione tutto il resto è “desolazione/isolamento/segregazione” io e mio figlio, abbandonati da tutti e in preda a pensieri disperati…»

Giuseppe, papà di Antonio tetraplegico: «Antonio non cammina, non è autonomo, non parla ma Antonio sorride, reagisce ad ogni carezza, ci ama, ama la vita, urla di gioia e di felicità… Mia moglie ha dedicato la sua esistenza interamente a lui, solo a lui, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, senza mai fermarsi, mai!!!... Ma Antonio condivide anche il nostro pianto, quando da genitori ci preoccupiamo per il nostro futuro, per il suo futuro senza di noi e allora, sì che vediamo tutto nero, tutto dannatamente nero: aiutateci!!»

I disabili poi da viale Crispi lanciano i loro auguri scomodi:

«Tanti Auguri

a te Signor Dirigente Scolastico,

a te cara Insegnante,

a te Amministratore della Cosa Pubblica,

a te caro Concittadino

ti auguriamo uno splendido Natale e un felicissimo Anno 2020, non ti chiediamo denaro o regali, ma semplicemente qualche ora del tuo tempo da trascorrere con una persona con disabilità, con la sua mamma e il suo papà. Non portare doni, non porgere sentimenti di banale solidarietà; ti invitiamo a fermarti con loro, a scambiare qualche parola per cercare di cogliere le loro preoccupazioni, i loro bisogni, le loro ansie; per capire cosa puoi fare tu, sì proprio tu per aiutarli e soprattutto lasciati contaminare dalla loro splendida e sicura voglia di amare, di lottare, di gioire e di desiderare una comunità più civile, più inclusiva e più accogliente!»