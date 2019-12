Si è svolto ieri, nel salone della parrocchia “Sacro Cuore”, l’incontro organizzato da Legambiente, Italia Nostra, Urban Center e Forum Ambientalista, sulla tangenziale ovest, a cui hanno partecipato i tre consiglieri regionali andriesi e l’on. Giuseppe D’Ambrosio.

Durante la serata dagli interventi dei relatori è emersa l’inutilità della stessa che rappresenterebbe un danno per l’intera comunità da tutti i punti di vista. Come è stato rilevato per la realizzazione della nuova bretella si dovrebbe sostenere un “costo sociale” che non è stato considerato nelle valutazioni fatte che, a detta degli esponenti delle associazioni organizzatrici, risultano essere alquanto "superficiali".

Inoltre, è stato sottolineato che seppur fosse vero che i costi di sistemazione della strada esistente fossero superiori rispetto alla realizzazione della nuova bretella bisogna considerare che oltre a questi, comunque quella esistente dovrà essere mantenuta e messa in sicurezza, data anche la condizione precaria in cui versano i cavalcavia presenti, con ulteriore aggravio a carico della comunità.

Unanime è stata la lamentela del mancato ascolto da parte della gestione commissariale che, nonostante i numerosi inviti da parte delle diverse associazioni alle iniziative organizzate, non c’è mai stata la presenza a nessun incontro. Per questo, è stato deciso che a breve sarà chiesto incontro formale con il Commissario prefettizio per conoscere la propria posizione sulla vicenda.

Ed è proprio su tale argomento che è intervenuta l’ex consigliera comunale, l’avv. Laura Di Pilato, la quale ha sostenuto che da un incontro informale, tenutosi qualche giorno fa in provincia, sarebbe emersa la volontà di Tufariello di firmare la delibera per la variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell’opera. Sempre a sua detta, sarebbe l’ultimo degli atti firmati prima di un possibile nuovo incarico presso il Ministero.

La notizia ha suscitato scalpore tra i presenti che si sono detti preoccupati e che auspicano che a decidere sulla questione sia la nuova amministrazione che governerà la città dopo le amministrative del 2020 e non il Commissario prefettizio che andrebbe contro la deliberazione di consiglio comunale con la quale fu espressa all’unanimità la contrarietà all’opera, così come sostenuto anche dal consigliere regionale Nino Marmo.