Il Consorzio di tutela Burrata di Andria IGP giovedì 12 dicembre 2019 ha partecipato a Roma alla presentazione dell'Atlante Treccani Qualivita, la prima Enciclopedia Italiana degli 860 prodotti a marchio d'origine DOP IGP STG, l'intero panorama enogastronomico inteso come Patrimonio Culturale Italiano. Alla presentazione hanno partecipato il Ministro dell'Agricoltura Sen. Bellenova, il Coordinatore della Commissione europea all'agricoltura On. De Castro, i Presidenti di Origin Cesare Baldrighi, Qualivita Cesare Mazzetti, Federdoc Riccardo Ricci Curbastro, il Direttore dell'istituto della Enciclopedia italiana Massimo Bray ed il Direttore di Qualivita Mauro Rosati.

Le Eccellenze agroalimentari italiane quale espressione della Cultura del nostro paese ambasciatrici nel mondo dell'italianità, capaci, attraverso le loro qualità, di rappresentare al meglio il nostro territorio e di fungere da volano dell'economia. I marchi DOP IGP, garanzia di sicurezza e controllo, tutelando prodotti e territori consentono il mantenimento, se non la crescita, dei livelli occupazionali creando un circolo virtuoso tra territorio, prodotti, crescita dell'occupazione ed economica.

Questo è emerso dall'incontro, i prodotti DOP IGP fungono dunque da traino del settore e per questo sono meritevoli di essere oggetto di una prossima comunicazione istituzionale che avrà carattere internazionale. La realizzazione dell'Atlante Treccani Qualivita quale volume enciclopedico per raccogliere in un unico testo tutte le Eccellenze a marchio d'origine del nostro territorio raccontandone storia, qualità e caratteristiche è l’espressione massima di come la tutela di Prodotti e Colture si trasformi in Cultura.

La Burrata di Andria IGP si fregia della presenza in questa importante raccolta enciclopedica italiana che sarà punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per la conoscenza dei nostri prodotti a marchio d’origine. Il riconoscimento IGP ancora una volta consente alla Burrata di Andria di ottenere la massima visibilità nazionale ed internazionale e di entrare di diritto, quale Eccellenza, tra le Eccellenze Alimentari-Culturali Italiane.