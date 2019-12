Il cav "RiscoprirSi…" ai campionati di kickboxing contro la violenza di genere

I campionati nazionali assoluti- Campionati Italiani Open, promossi dal team Michele Cka Sanzione in collaborazione con World Kickboxing ed Ente Sportivo Italiano, domenica 15 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al palasport di Andria, saranno dedicati a sostenere le attività di prevenzione e contrasto alla violenza promosse dal Centro Antiviolenza “RiscoprirSi...”.

A darne notizia è la presidente del cav, Patrizia Lomuscio, che ha dichiarato: «accogliamo con piacere la sensibilità e l’invito del team Michele Cka Sanzione e ringraziamo per l'opportunità offertaci di intervenire a questa importante attività sportiva. Saremo al palasport per informare sulle attività del centro antiviolenza e sulla violenza di genere. Potrebbe sembrare fuori luogo la nostra presenza a un evento di questo tipo, che riguarda uno sport che “violento”. Però, noi sappiamo che qualsiasi disciplina sportiva da combattimento non può essere definita violenta, perché insegna la disciplina, il rispetto dei ruoli e il rispetto per l'altro, sia compagno che avversario. Oltretutto, sappiamo bene quanto alcuni sport da combattimento siano utili come strategie di autodifesa. La violenza è un'altra cosa. È sopraffazione, è limitazione dei diritti e della dignità dell altro, è il mancato riconoscimento dell’altro.

Per questo, per noi sarà anche un’occasione importante per informare sul nostro servizio e sulle nostre attività nella consapevolezza che anche queste manifestazioni rappresentino occasioni per raggiungere persone che forse non ci conoscono».