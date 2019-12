Mbandonie aveva vissuto la vita combattendo contro la fame. Ogni giorno era un’avventura per racimolare qualcosa da mettere sotto i denti, i suoi e della famiglia. Ogni tanto doveva farsi fare dalla moglie un altro buco alla cintura. La vita non era facile perché l’agricoltura era praticamente in mano ai latifondisti, i quali non avevano interesse a coltivare tutte le terre, cosa che avrebbe potuto portare all’assunzione di molta manodopera. Ma a tenere a bada il popolo affamato bastava la polizia. Per il resto essi coltivavano le terre che producevano quanto a loro bastava per vivere nell’agiatezza. Molti di essi non conoscevano nemmeno la estensione dei propri terreni: perché andare a sporcarsi le scarpe? C’era il fattore addetto alla conduzione degli stessi. Era costui il vero imprenditore agricolo che operava a suo piacimento arricchendosi alle spalle dei proprietari ed elargendo qualche mancia ai braccianti o ai mezzadri. Non bastò la lezione della Buonanima che dopo la guerra d’Africa espropriò i terreni incolti per darli ai reduci (Montegrosso, Troianelli ecc.).

Mbandonie era un provetto bracciante ma veniva chiamato saltuariamente: gli altri giorni doveva arrabattarsi a fare qualsiasi lavoro, anche u sfossacmmiun: in quei giorni portava a casa più puzza che denaro. Egli non aveva fatto la guerra d’Africa e quindi non potette rientrare nel numero di coloro che ebbero la casa colonica e una piccola proprietà. Poi venne la guerra mondiale, molti giovani partirono: Anche Giacomo partì: era il grande dei suoi tre figli. Verso la fine della guerra Andria ebbe una specie di boom economico: gli inglesi, dopo averla liberata dai tedeschi, assunsero una enorme quantità di manovalanza locale per il disbrigo delle loro faccende. Sia Antonio che gli altri due figli furono assunti a lavorare dagli inglesi. Antonio fu destinato ai pesanti lavori esecutivi mentre i due ragazzi si manifestarono una risorsa per gli inglesi: si muovevano rapidamente con la bicicletta da un capo all’altro di Andria capaci di svolgere qualunque mansione: idraulica, falegnameria ecc. Sembrava che la guerra finisse bene quando invece arriva la notizia della morte del figlio maggiore. Pioveva quel giorno, ma più copiose erano le lacrime di Antonio e della moglie. Era una notizia che temevano ma che sembrava allontanarsi man mano che la guerra dava l’impressione di volgere al termine. I morti dell’ultima ora sono i più sconvolgenti perché sembrano anche i più inutili, soprattutto se frutto di rappresaglia. Andando via gli inglesi il comandante volle lasciare ai due fratelli tutta l’attrezzatura che avevano usato in quei mesi. “Costruitevi un avvenire”, disse bonario: “dopo questa guerra la vita sarà più bella ma anche più faticosa e difficile”.

Antonio, sconvolto dal dolore, non parlava più né usciva di casa, poi si mise a letto e nel giro di una settimana lasciò la terra non prima di aver detto ai figli: “io sono rimasto ignorante e più di questo non ho saputo fare. Voi se potete imparate a leggere e a scrivere perché solo così potete fare meglio di me” . Non aveva ancora cinquant’anni e se ne andava con l’amaro in bocca.

I due ragazzi avevano voglia di lavorare ma non volevano disobbedire al genitore. Misero su un laboratorio tuttofare mettendo a frutto l’esperienza fatta con gli inglesi. Poi si avvicinarono al viceparroco di san Nicola, don Mimì, per avere qualche lezione nel tempo libero: anche se cominciavano a sorgere i primi corsi serali essi non avevano tempo per frequentarli. Quando il prete acconsentì a dare loro una mano essi chiesero come potevano compensarlo e il prete generoso sorrise: “la cultura non si paga”, disse, e fu la sua fortuna perché i due ragazzi si mostrarono generosi nei suoi confronti intervenendo con il loro lavoro in qualunque evenienza della Chiesa. Impararono a leggere e scrivere e questo li aiutò molto nel lavoro, specie nelle relazioni con i clienti. Una volta verificato che la cultura nel lavoro faceva fare più soldi si impegnarono a mandare a scuola i loro figli, i due più volenterosi riuscirono a laurearsi e cambiarono totalmente il tenore di vita loro e anche dei fratelli, che in ogni circostanza si rivolgevano ad essi per essere aiutati. Andria conosceva negli anni ottanta un momento di crescita economica e sociale come ebbero a riconoscere alcune associazioni di categoria. I problemi, invece, sorsero con i nipoti. Anche loro furono invogliati a studiare e a laurearsi ma quando raggiunsero il traguardo si accorsero che la società era cambiata ed era diventata inaffidabile: aveva cambiato le carte in tavola. Furono costretti a emigrare per trovare lavoro. Lo trovarono, era pure soddisfacente (si guadagnava bene), anche se non era quello per cui si erano preparati e che avevano sognato, ma la famiglia si era smembrata. A una festa di Natale, quando cercavano di stare tutti insieme, il nonno disse al fratello alla presenza di tutti: “stiamo meglio adesso? Così dicono, ma quando noi mangiavamo il pane arrostito condito con una craucia d’uggh eravamo tutti felici insieme. Ora va tutto bene se ci vediamo una volta l’anno e non capisco se ci riunisce l’amore della famiglia u r pettl d la nonn”. Domanda che rimase nell’aria a cui nessuno ebbe il coraggio di rispondere.

Rashad è figlio di un agricoltore alla periferia di Kumasi, una popolosa cittadina del Ghana. La loro proprietà non era grande ma il padre l’aveva trasformata coltivando i pomodori prevalentemente e qualche altra verdura locale. Era dura la vita in Africa: al momento della raccolta si presentavano i commercianti del posto e con quattro soldi compravano tutto il prodotto. Nonostante la vita misera il padre riuscì a mandare a scuola il figlio perché avesse una maggiore fortuna. Con grande difficoltà e scansando i mille pericoli che ogni giorno doveva affrontare Rashad riuscì a completare gli studi della scuola media superiore. All’università non poteva andare per mancanza di mezzi e perché l’ateneo era lontano. Si rese conto allora che nonostante gli studi la sua vita rischiava di essere identica a quella del padre: coltivare pomodori. Ma lui non si arrese: aprì un negozietto in modo da vendere al dettaglio i prodotti della sua campagna. Nonostante le pressioni dei boss locali egli riuscì a sopravvivere. Il tempo però era sbagliato perché egli aprì il negozietto proprio quando il Ghana fu invaso da ipermercati delle multinazionali che vendevano a prezzi stracciati i prodotti della trasformazione dei pomodori che arrivavano dall’Europa. La globalizzazione, lasciata a se stessa, infierisce sui poveri. Il ragazzo fu colto dalla disperazione. I suoi sforzi nello studio e nel lavoro sembravano svanire nel nulla. Sulle etichette del supermercato leggeva “made in Italy” e qualche volta si trovava a sognare di essere in Italia a lavorare nella produzione, raccolta e trasformazione dei pomodori. Perché non realizzare un sogno? Con la benedizione dei genitori ormai anziani Rashad decide di vendere il terreno e il negozietto e con quei soldi raggiungere l’Italia. Alla sua giovane mente sembrava tutto facile. E invece si trovò ad attraversare il deserto con pullmann sgangherati e poi in Libia dovette combattere contro i trafficanti di uomini che gli tolsero tutto il denaro per farlo imbarcare. Riuscito a raggiungere l’Italia dopo mille peripezie anche burocratiche riesce ad arrivare nel foggiano per la raccolta dei pomodori. Ma lì scoprì che l’Italia non è il paradiso terrestre. Le condizioni di lavoro erano peggiori di quelle lasciate in Africa. Un ignorante quando viene sfruttato soffre meno di uno istruito. E Rashad aveva studiato e il suo cervello cominciò ad andare in confusione, fino a quando qualcuno non lo indirizza nel nord barese a raccogliere le olive.

Eccolo allora in Andria. Quest’anno il raccolto è abbondante e si trova difficoltà a reperire la manodopera necessaria: il reddito di cittadinanza ha ritirato dal mercato mani valide ed esperte e molti hanno dovuto ripiegare sugli extracomunitari i quali fanno del loro meglio, sebbene utilizzati prevalentemente a spostare le reti e svuotarle. Lavoro immane soprattutto perché portato avanti a ritmi frenetici: i tempi di lavoro vengono dettati dalla macchina scuotitrice, che, essendo costosa e dispendiosa, deve lavorare in continuazione per recuperare le spese. Fare oltre sei ore con ritmi che non sono i loro e poi pedalare per tornare a “casa” significa arrivare più che stanchi la sera nonostante la statura robusta. Essi parlano due lingue: la loro quando non devono farsi capire dagli italiani e l’italiano quando invece devono trasmettersi gli ordini. La lingua jolly è invece il dialetto quando devono inveire tra loro: “statt citt u crniut!” Detto da un africano è un bel sentire.

Rashad è un ragazzo mite, molto scrupoloso nel lavoro anche perché ci tiene a conservarlo: se dalla rete cade un mucchio di olive egli si inginocchia e con entrambe le mani le raccoglie, mentre gli altri ci buttano sopra un po' di frasche per nasconderle. “Rashad perché lo fai?” “Se il padrone vede me bravo contento lui e lavorare io”. E canta mentre sposta le reti con quintali di olive o le solleva per versarle nel secchione, aiutando gli altri a disporsi a cerchio. “Perché canti?” “Perché sono felice di lavorare, io no elemosina”. È tra i pochi a dire grazie se gli offri un cioccolatino e un caffè. “Come ti trovi ad Andria?” “Bene, bene, tutti bravi”.

Nella BAT otto ragazzi si laureano nelle più diverse facoltà. Hanno studiato per inseguire un sogno, hanno fatto sacrifici i genitori per vederli avanzare in una società che invece si rivela crudele nei loro riguardi. Essi tendono la mano con il pezzo di carta allo Stato e ai privati per ottenere un lavoro che li gratifichi. Invece silenzio da tutti. Addirittura quel “pezzo di carta” conseguito all’università sembra essere un ostacolo frutto di paura: questo è istruito, non si può addomesticare, meglio esserne alla larga. Finalmente un’azienda ecologica apre le porte anche a loro. Tutti e otto hanno finalmente gioito, ma la loro era una gioia spenta: erano tutti consapevoli che quel lavoro finalmente raggiunto era per loro una sconfitta. Se può essere una consolazione diciamo che sconfitto esce anche lo Stato: ha speso risorse per formarli ma non ha trovato modo per valorizzare il contributo che con la loro “carta” essi avrebbero potuto offrire a tutti.

Stiamo tutti meglio ma il nostro sorriso è sempre più forzato. I nostri nonni ci guardano benevoli da lassù ma preoccupati: nan ha ca r poin arrstiut è meggh du san danieil?