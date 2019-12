Prima di cominciare, doveroso il ringraziamento dei “maestri” Francesco Merra ed Alessandro Falcetta, al Direttore di Andrialive.it Sabino Liso, il quale fin da subito si è messo a disposizione per questo progetto ed ha dato consigli utili ed indispensabili, sia da un punto di vista tecnico che umano.

Nella città del Castel del Monte, dei confetti, dell’olio extra-vergine d’oliva, della burrata e del primato in furti d’auto. È qui che nasce la Scuola di Giornalismo per bambini, un’idea del prof. Francesco Merra, responsabile dell’associazione “Tutt’altro” in Villa Comunale. Un’idea che non è soltanto un’idea, ma una vera e propria mission: instillare il seme del “giornalismo” affinché questo possa germogliare quando questi bambini non saranno più bambini.

Oltre a questo seme, noi Maestri crediamo fortemente nell'arte del racconto, anche perché, pensateci, che cos'è la nostra stessa vita se non un lungo racconto? Vi è un prologo ed un epilogo, nel mezzo compagni, aiutanti ed antagonisti, avventure e storie difficili. La Scuola di Giornalismo vuole prendere per mano questi bambini, non per farli diventare già ora dei "giornalisti di professione", ma per farli diventare acuti osservatori e critici, usando l'arte del racconto e della scrittura.

La Scuola di Giornalismo per bambini è già nata, ed ha preso il via il 15 ottobre, durerà fino alla fine di aprile: un totale di 26 incontri settimanali arricchiti di interviste, reportage, uscite e lezioni di scrittura creativa. Siamo già stati allo stadio in occasione di Fidelis Andria-Sorrento, per cui ringraziamo la società e l’addetto stampa Carlo Leonetti (PS: già intervistato!), è previsto inoltre uno spazio nella rubrica “Speakers’ Corner” di Luca Ciciriello su Tele Dehon, ed anche a loro vanno i nostri ringraziamenti. Questa “Scuola” s’ha da fare, e per quanto la nostra città a volte può sembrare una vecchia bomboniera impolverata, noi un soffio che cacci via la polvere proviamo a darcelo.

I bambini lo hanno giurato: l'attimo coglieranno! Allora Carpe Diem anche a voi cari lettori! Seguiteci sia sulla pagina Facebook "Tutt'altro" che su Instagram all'account "lavgiornalismoandria".