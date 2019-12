L'ultimo saluto a Michele: «Per Natale, seguite il suo esempio. Accendete la lampadina del bene»

Si sono tenuti ieri funerali di Michele Ciommo. A presiedere le esequie sono stati don Vito Gaudioso, don Sergio di Nanni e don Giuseppe Ruotolo. Una chiesa gremita di tanti che hanno voluto salutare per l’ultima volta l’artista delle luminarie, omaggiato anche dai tanti commercianti che hanno deciso di spegnere per la giornata di ieri le luminarie presenti in città.

La moglie e i figli ringraziano tutti per la vicinanza morale e fisica. La cognata ha affidato a una lettera il ricordo di Michele: «abbiamo riso e scherzato fino all'ultimo giorno della sua vita, ci siamo voluti bene sempre. Siamo stati famiglia. Oggi piango perché mi manca, ma non ho rimpianti né rimorsi. Ho pensato tanto a cosa gli farebbe piacere, cosa potrei fare per salutarlo nel modo più bello, così ho pensato: posso far sapere a tutti quanto generoso e di buon cuore era Michele e quanto era capace ad illuminare i momenti di gioia sempre, ovunque. Non era soltanto il suo mestiere, era la sua missione sulla terra: portare pace e gioia nelle persone che incontrava. Con lui era difficile avere contrasti, era per il bene e per il bene si spendeva. Sempre. In maniera costante e continua.

È stato per tutti noi un vero modello di cristiano e nel suo ricordo ho pensato che posso fare di più! Posso lanciare un messaggio e sono certa che Michele acconsentirà: posso far sì che per questo Natale in tante famiglie si accenda una lampadina speciale attraverso il suo ricordo.

Voglio invitare tutti a compiere un gesto grande: se ci sono persone, amici o parenti, con cui non vi parlate, con cui avete avuto screzi, diverbi e con i quali ci sono incomprensioni che hanno portato alla rottura dei rapporti e a togliervi addirittura il saluto, mbé, allora fate un gesto d’amore e di bene: mettete da parte colpe e recriminazioni, fatevi promotori della pratica del bene, ricominciate da zero, accendete insieme la lampadina della speranza e dell’unione in ricordo di quel "gigante buono" e di tutti coloro che su questa terra sono un esempio, che predicano e praticano soltanto il bene. Vi assicuro che ne vale la pena! Noi che possiamo, insieme, continuiamo a ridere e a stare uniti nell’amore. Facciamolo. Fatelo.

Michele ha due splendidi bambini e fra qualche anno, quando saranno più grandi, mi piacerebbe dire loro: sapete zia, vostro padre ha illuminato tante feste quando era in vita, ma soprattutto continua a illuminare tanti cuori, anche adesso che non c’è più su questa terra.

Grazie a tutti coloro che vorranno contagiarsi di bene nel nome di Michele e soprattutto grazie Miki per tutto quello che hai fatto».