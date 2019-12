C'è tanto da fare nelle scuole in questi giorni: fervono i preparativi per open day, manifestazioni natalizie, chiusura di trimestre e quadrimestre, interrogazioni prima delle vacanze. Insomma, ogni scuola brulica di mille attività. A volte però, presi da mille doveri, gli adulti devono fermarsi a osservare il frutto di una bella e sana educazione all'ecologia e all'amore per la propria città: è quanto ci possono insegnare i circa 40 alunni della "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri", che hanno organizzato da soli l'attività di pulizia delle vie cittadine intorno alla scuola e in centro. Un messaggio davvero educativo!

«Questo il risultato - racconta Cristina Mangano, madre di una delle alunne promotrici dell'iniziativa - di una attività di clean up stamattina nel circondario della Vittorio Emanuele e alcune strade del centro. Tutto è nato dall idea di Mariarosa e Gaetano e poi andando per le classi hanno ottenuto l'approvazione di alcuni prof e infine della preside!

Questa mattina 40 partecipanti, e per essere un'attività nata da loro è già tanto! È giusto dare merito a questi ragazzi... Poi è stato bello l'incontro e dialogo tra loro e alcuni anziani: troppo forti!».

Le foto parlano da sole, ma noi ci aggiungiamo un messaggio: piantare buoni semi nei ragazzi può portare alla crescita di frutti meravigliosi, che abbelliscono (e non deturpano) la nostra città.