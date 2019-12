Buon Natale senza muri!»

Riflessioni profonde e attuali, quelle che don Ettore Lestingi affida alla nostra redazione e alla comunità della Madonna delle Grazie nell’imminenza del Natale.



«Miei Cari,

il Natale del Signore quest’anno è caratterizzato dalla memoria del trentesimo anniversario del crollo del muro di Berlino che per decenni ha separato e diviso popoli e nazioni.

Quell’evento fu salutato con grande gioia perché finalmente l’umanità ritrovò e intraprese la strada della riconciliazione, della pace e del progresso dei popoli.

A distanza di trent’anni però c’è chi vorrebbe innalzare nuovi muri illudendosi di arrestare il corso della storia che, come un fiume in piena, rompe e distrugge argini di intolleranza, di scarto e di indifferenza.

Anche questi muri avranno giorni contati.

Ma ci sono muri indistruttibili, quelli “invisibili” che oggi si innalzano provocando separazioni e divisioni difficili da abbattere: l’indifferenza e la diffidenza nei confronti dello straniero, l’intolleranza religiosa, l’egoismo e l’orgoglio che causano fame nel mondo, la violenza verbale e fisica verso i più deboli, l’odio tra fratelli … E questi sono muri che si erigono nelle nostre case e nelle nostre chiese!

Cosa può significare allora per noi celebrare il Natale del Signore avendo come sfondo il ricordo storico del crollo del muro di Berlino? Aprirsi, lasciarsi sorprendere e provocare dalla novità di un Dio che per amore ci dona “Gesù che è la nostra pace

Colui che ha fatto dei due un popolo solo abbattendo il muro di separazione, cioè l'inimicizia.”(Ef. 2,13).

Gesù, arcobaleno di Pace, sorga sulla nostra umanità divisa e lacerata da lotte e discordie e, come Sole di giustizia, rischiari quanti vivono oppressi nelle tenebre di solitudine e di isolamento, illumini chi giace nell’ombra della morte, i senza diritti, i senza dignità, i senza volto, i senza voce …

Ma soprattutto trasformi i confini delle nostre nazioni, delle nostre case e delle nostre chiese in ponti di pace.

Buon Natale senza muri!»

CALENDARIO delle CELEBRAZIONI NATALIZIE

16/23 dicembre “… ecco, ti cercavamo”

ore 20,00 NOVENA di NATALE

Martedì 24 dicembre“Lo Spirito del Signore mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio”

ore 18,00 Messa nella Vigilia del Natale

ore 23,30 SOLENNE VEGLIA di NATALE

MESSA della NOTTE

Mercoledì 25 dicembre“E’ nato il Salvatore”

NATALE del SIGNORE

ore7,30/9,30/11,00/18,00 SANTE MESSE

Domenica 29 dicembre“Trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino adagiato in una mangiatoia”

FESTA della SANTA FAMIGLIA

ore7,30/9,30/11,00/18,00SANTE MESSE

ore 11,00 Rinnovo delle promesse matrimoniali

Presentazione dei Fidanzati alla comunità

Martedì 31 dicembre

ore 18,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA di FINE ANNO

CANTO del TE DEUM

Mercoledì 1 gennaio ’20 SOLENNITA’ di MARIA SS. MADRE DI DIO

GIORNATA MONDIALE per la PACE

ore7,30/9,30/11,00/18,00SANTE MESSE

Lunedì 6 gennaio ’20 EPIFANIA del SIGNORE

ore7,30/9,30/11,00/18,00SANTE MESSE

Martedì 7 gennaio Ripresa di tutte le attività pastorali