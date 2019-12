L’associazione “Diúnamis” si presenta alla città

"L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è" (Paul Klee). Arte e cultura sono le prerogative di una nuova associazione, da poco nata nella città di Andria: "Diúnamis", termine di origine greca che significa energia, forza. Un nome pensato ad hoc al fine di individuare un "network di solidarietà" giovanile che si pone tre obiettivi: promuovere, valorizzare, incentivare i giovani talentuosi della nostra città. L'associazione intende così promuovere la cultura della bellezza, della pace, della legalità; aiutare, sensibilizzare e sostenere i giovani in difficoltà e che si sono "persi". Si parte dalla convinzione che il "buon esempio", la cultura e l'impegno di ognuno, possa essere una chiave di volta per contribuire ad una crescita positiva di Andria. Non basta, come tristemente si ascolta in giro, lamentarsi ed attendere "tempi migliori".

L'associazione "Diúnamis" si presenterà alla cittadinanza nell'ambito di un concerto della band "Soul Groove", in programma venerdì 20 dicembre in Piazza Duomo a partire dalle ore 21.30. Sul palco animeranno la serata Martina Zagaria (voce), Antonio Carpino (chitarra elettrica), Luciano Vernacchia (basso elettrico) e Leonardo Zingaro (batteria). Una serata che costituisce il preludio a un evento di maggiore portata, in programma a data da destinarsi: si tratta del contest musicale “Grooving Play”, un'idea nata in collaborazione con la Pro Loco di Andria e con l'associazione "Dico No alla Droga". Obiettivo dell'evento è promuovere giovani talenti musicali di Andria e dintorni, al quale possono partecipare tutte le band musicali e singoli musicisti, residenti sul territorio della regione Puglia, la cui età (o età media in caso di gruppo) non superi i 30 anni. I partecipanti verranno valutati da una giuria di tecnici ed esperti del settore musicale e da personalità impegnate nella promozione culturale. Sono già numerose le adesioni pervenute.