Andria, istituita la sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità

È stata istituita questa mattina presso la Direzione Provinciale dell’INPS di Andria, la sezione territoriale della Rete del Lavoro di Qualità. Ai lavori odierni ha partecipato il Segretario Generale della Uila di Bari e Bat, Pietro Buongiorno.

«La prossima riunione prevista per il 6 febbraio – afferma Buongiorno – sarà orientata al vaglio delle prime iniziative concrete per arginare in fenomeno del caporalato e del lavoro nero in un territorio, come quello della BAT, interessato da acclarati episodi di illegalità in materia di lavoro. La sezione territoriale – continua il Segretario – deve divenire occasione di confronto tra le organizzazioni sindacali e datoriali, congiuntamente agli organi ispettivi e di vigilanza, per stimolare mediante una azione sinergica le proposte concrete su trasporti alloggi intermediazione della manodopera, affinché ci sia l’adesione delle aziende alla rete del lavoro agricolo di qualità».