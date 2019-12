Gli studenti dell'ITE Ettore Carafa di Andria si adoperano per una giusta causa: donare olio alle famiglie bisognose che frequentano all'oratorio salesiano di Andria.

Unire la didattica al senso intrinseco della parola dono in questo periodo dell'anno assume una valenza ancor più grande. L'iniziativa parte dai rappresentanti d istituto: Vincenzo Abruzzese; Riccardo Brudaglio; Stefano Liso e dagli studenti Salvatore Porro e Michele Carlone.

Sono state donate 30 bottiglie d'olio extra vergine d'oliva realizzato dagli stessi studenti utilizzando le olive dei pochi alberi presenti nel giardino dell'istituto Carafa.

Gli stessi studenti hanno raccolto le olive, le hanno portate a molire per ricavarne il pregiatissimo "oro verde" di Andria conosciuto in tutto il mondo per le sue caratteristiche uniche e salutari.

Un piccolo gesto che ha un immenso valore soprattutto se rivolto a colo che in questo periodo hanno poco da "festeggiare". Un grande plauso agli studenti e al dirigente scolastico, il prof.Vito Amatulli che magistralmente ha sostenuto questa iniziativa.