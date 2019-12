Giorni ricchi di eventi per le vie del centro

La città è pronta per vivere al meglio il Natale. Il centro cittadino sarà un concentrato di eventi e animazione per trascorrere con il sorriso e in maniera spensierata la ricorrenza più emozionante dell'anno. Dal 21 al 24 dicembre, l'associazione “Le Vie del centro” ha organizzato un ricco programma di iniziative che vedrà protagonisti tutti gli esercizi commerciali del centro di Andria. La prima sostanziale novità sarà l'orario continuato che osserveranno tutti i negozi, che rimarranno aperti dalle 10 alle 20.30 del 21, 22 e 23 dicembre, mentre il giorno della vigilia l'orario sarà dalle 9.30 alle 19.30. «Saranno quattro giorni intensi, una vera scommessa per i tanti esercenti che hanno investito su questa programmazione – spiega il vice presidente delle “Vie del Centro”, Tommy Leonetti -. Vogliamo che Andria diventi il fulcro commerciale dell'intero territorio in questi giorni di festa per adulti e bambini».

Per allietare lo shopping natalizio, da domani a martedì, nelle strade del centro si susseguiranno numerose iniziative culturali e degustazioni enogastronomiche che andranno ad intrattenere piacevolmente la gente che sarà in giro. Ci saranno gli eventi organizzati dai singoli esercenti nei propri negozi o attività commerciali, ma ci saranno anche appuntamenti organizzati dall'associazione. Domenica 22 dicembre, infatti, sono previsti il concerto di Misga (dalle 19 alle 21) in corso Cavour e il laboratorio di giornalismo per bambini con l'associazione “Tutt'altro” (dalle 11.30 alle 13.30). «Spettacoli live, momenti incantati, attori e musicanti saranno il filo conduttore dei quattro giorni – aggiunge l'altro vice presidente delle “Vie del centro”, Riccardo Rutigliano -. Il Natale ad Andria non è solo il giorno della vigilia. Quest'anno ci accingiamo a vivere un week lungo e ricco di sorprese».

A creare l'atmosfera natalizia, ci saranno le coloratissime luminarie e l'albero blu di Natale allestito in piazza Catuma. «L'impegno dei commercianti è stato massiccio e significativo – conclude, il terzo vicepresidente delle “Vie del centro”, Enzo Sciacovelli -. Speriamo solo che questi sacrifici dei singoli privati vengano ripagati dalla massiccia presenza di persone provenienti anche dalle città limitrofe. Venite ad Andria e non ve ne pentirete».