Centro storico chiuso al traffico veicolare per la Vigilia di Natale

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l’ordinanza n.591 del 19/12/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa al divieto di transito dei veicoli nel Centro Storico, e che quindi viene istituito, a tutela dell’elevato traffico pedonale presente nella giornata prefestiva natalizia del 24/12/2019, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, il divieto di accesso, di transito e di sosta, a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l’accesso e la circolazione veicolare nella ZTL approvato con delibera di consiglio comunale n. 41/2017, su tutte le strade interne all’anello di delimitazione del Centro Storico rappresentato da piazza Porta La Barra, via F. Orsini, piazza R. Settimo, via Sen. O. Jannuzzi, piazza M.R. Imbriani, via A. De Gasperi, via G. Bovio, via Attimonelli, pendio S. Lorenzo, via Porta Nuova, via G. Manthonè.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.