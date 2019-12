Cerimonia per la consegna dei diplomi al "Carlo Troya" sabato scorso. Grande emozione per gli studenti delle classi quinte del precedente anno scolastico, nella splendida cornice dell'albero della vita, realizzato da una studentessa del liceo, e con l'intermezzo di momenti musicali. La cerimonia, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico prof. Michelangelo Filannino, si è svolta in un clima di calore e appartenenza che da sempre caratterizza il liceo Troya. «Il dirigente scolastico è un primus Inter pares»: così si è espresso il dirigente invitando i docenti a condividere con lui il momento conclusivo della cerimonia.



I diplomati 2019 degli tre indirizzi (Classico, Linguistico e Scienze Umane) sono stati chiamati classe per classe con il rispettivo docente coordinatore per la consegna del diploma e una foto ricordo con i compagni.



Una costruzione durata cinque anni, fatta di studio,di emozioni e di sacrifici e di cura delle persone si è chiusa in un clima di festa e di armonia.