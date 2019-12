Idea innovativa per il recital natalizio dei piccoli bambini della scuola dell’infanzia “G. Lotti” che hanno messo in scena il “Tg di Natale”. Guidati dalle loro insegnanti i bambini, attraverso lo spettacolo natalizio, hanno voluto far capire a tutti che è importante vincere l'egoismo, l'indifferenza e la superficialità, per riuscire a "guardare al di là del proprio naso", valorizzando ciò che è davvero importante: l'amore per la famiglia, l'attenzione per il prossimo, la condivisione, la capacità di sognare e sperare, tema che nella società odierna del cambiamento va sempre più scemando.

La drammatizzazione natalizia inizia con i bambini che dormono e sognano un telegiornale in cui tutto è bello, nessuno più ruba, nessuno t’insulta, i bimbi giocano nel verde di una città pulita, un vecchietto è seduto a guardare un tramonto, c’è pace per tutti e cannoni che sparano auguri. Durante questo tg i bambini girano il mondo e la città di Andria e tutto in un attimo cambia. Un piccolo conduttore si collega con Betlemme, con la scuola primaria “Oberdan”, con piazza Catuma ed in ogni collegamento vi è la presenza di un tema portante “La nascita di Gesù” vissuta in modo differente. A Betlemme i pastori e le pastorelle attendono con trepidazione il bambinello che sta per nascere, presso la scuola primaria i bambini preparano balli e canti in inglese ed italiano per convincere Gesù a nascere in un mondo “malato”, a piazza Catuma la gente corre per terminare gli ultimi acquisti e non pensa al vero significato del Natale.

Il recital è stato ricco di video, poesie, coreografie, cha cha cha, twist e balli romantici hanno allietato la mattinata di adulti e piccini che si sono emozionati all’arrivo di due genitori che hanno collaborato alla buona riuscita della festa impersonando San Giuseppe e la Madonna.