Una radio per il "Nuzzi"

Radio Nuzzi 2020 sarà il fiore all’occhiello del Liceo Nuzzi di Andria, una web radio che potrà essere realizzata grazie ai “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – art. 53 Legge di Bilancio 2019 – della Regione Puglia.

Il Liceo, infatti, grazie al suo progetto - ideato e presentato dagli stessi studenti - per la realizzazione di una web radio, è risultato tra i vincitori dell’avviso di bando voluto dall’Assessorato all’Istruzione Formazione Professionale e Lavoro della Regione Puglia, al fine di contrastare il fenomeno di abbandono scolastico e di valorizzare a pieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, per l’esercizio finanziario 2019.

Grazie al finanziamento ottenuto, il Liceo si doterà di un vero e proprio studio insonorizzato, cabina di regia per studenti e docenti che potranno così mettersi in gioco, facendo scuola in modo diverso.

Valorizzando le capacità e le potenzialità creative e progettuali degli studenti nelle nuove tecnologie, nell’arte, nella cultura, nella musica e nelle nuove forme di comunicazione la Scuola potrà strutturarsi come luogo di comune crescita civile e di integrazione col territorio.

Il Liceo ha accolto con grande entusiasmo la comunicazione di questa “vittoria” e già si prepara ad affrontare questa nuova sfida: gli studenti protagonisti della loro formazione e soprattutto cittadini attivi e consapevoli. Ancora una volta “Amate quod eritis”, come recita il motto dell’istituto, mutuato da Sant’Agostino.