Castel del Monte ha aperto le porte ai visitatori nel giorno del compleanno di Federico II

Si è svolto domenica scorsa a Castel del Monte in un clima di grande fervore ed entusiasmo il compleanno di Federico II di Svevia. Quale occasione migliore per far sì che dopo tanti anni questo luogo riprenda vita e sia animato da scene dell’epoca. Il vecchio maniero è ritornato agli albori della Casata Sveva nel giorno del 26 dicembre di 825 anni fa, giorno della nascita nella città marchiciana di Jesi, dell’Imperatore conosciuto come Puer Apuliae o Figlio di Puglia come lo ricordano alcune cronache del tempo, che con Castel del Monte ha lasciato un indelebile ricordo di sé all’umanità. Il visitatore ha potuto ammirare le bellezze architettoniche delle stanze rese teatro di scene di vita della corte imperiale, grazie alla ricostruzione storica dall’Associazione Culturale Fortis Murgia che ha riproposto le arti musicali, come la lirica cortese, e le danze delle abili e leggiadre danzatrici di corte. Giulliari, poeti, dotti, nobili e dame, guardie saracene e soldati teutonici hanno riempito le scene, permetteranno ai tanti turisti, che hanno scelto come meta il sito federiciano, di tuffarsi nelle suggestive atmosfere medievali.

«Siamo onorati di partecipare all’Evento Convivium per la seconda volta - ha dichiarato Beppe Piccininni presidente dell’A.C. Fortis Murgia che per l’associazione è una cornice perfetta - e ogni volta è impossibile da dimenticare l’indiscutibile qualità e attrattività che insieme agli altri partners riuscuiamo a dare come risposta alla crescita del mercato globale del turismo». «Ci sentiamo parte di questo progetto che ben si presta come momento di stimolo sia emotivo che intellettuale per il visitatore più attento» ha dichiarato Gino Pallotta membro dei Lions Jesce Murex l'associazione di servizio più estesa e più importante al mondo per le straordinarie attività di sostegno ai più bisognosi del pianeta e per il forte impegno culturale. «In questo giorno di celebrazione regale abbiamo organizzato visite guidate gratuite per offrire al visitatore un percorso all’interno del castello - ha dichiarato Mariella Forte presidente della associazione Arché - e scoprire insieme l’eccletticità di questo misterioso sito che ancora oggi affascina e fa discutere sulle eventuali ipotesi di che lo vogliono con una diversa destinazione rispetto a quella propria di castello». Soddisfatta Elena Saponaro per il successo che ha ottenuto l’iniziativa e per i tanti visitatori che hanno apprezzato la festosità sentendosi a proprio agio. «L’obiettivo di integrazione tra monumento e visitatore voluto dalla Riforma Franceschini, oggi lo abbiamo realizzato appieno nel permettere al visitatore di poter interagire con l’ambiente e sentendosi parte del luogo” – ha confessato la direttrice di Castel del Monte - utilizzando come chiave di volta, di interpretazione dei luoghi della cultura, quella che vede il visitatore attrattore culturale, lo stesso che fino a qualche anno fa viveva i beni culturali come luoghi distanti».

I festeggiamenti in onore di Federico II di Svevia sono continuati fino a tardi regalando ai fortunati visitatori, nella giornata di gratuità dei musei, in un percorso guidato attraverso le sale del castello e al possibile incontro con l’Imperatore e la sua amata Bianca Lancia, una grande festa di corte, per la gioia di grandi e piccini, da non dimenticare.