Videosorveglianza, impegnate somme per il ripristino del sistema cittadino

Una delle tematiche più sentite in città è sicuramente quella della sicurezza su cui, a volte, si spendono fiumi di parole non seguiti da azioni concrete volte a garantirla.

Tra degli strumenti proposti con frequenza per provare a ristabilire un “senso di sicurezza” è stato quello della videosorveglianza il cui sistema cittadino è stato sempre avvolto da un alone di mistero circa il funzionamento o meno dello stesso. A risolvere l’enigma è una determinazione di questi giorni con la quale si impegna la somma di 4.758,00 euro per la fornitura di materiale per il ripristino del sistema di videosorveglianza del comune di Andria.

È nel testo dello stesso provvedimento che si legge che “si è rende necessario il ripristino del sistema di videosorveglianza cittadina con la sostituzione di alcuni apparati danneggiati e non più funzionanti”. Una conferma, quindi, del fatto che il “grande fratello” locale in realtà non funzioni ormai da tempo, nonostante i proclami di una sicurezza che non c’è.

Sicuramente, la videosorveglianza non rappresenta l’unico strumento che possa contribuire ad alzare l’asticella del livello di sicurezza in città, però è un tassello importante se si vuole mettere nelle condizioni di agire al meglio gli “operatori della sicurezza” e per avere maggior controllo del territorio.