5 macro aree per il nuovo assetto organizzativo del Comune di Andria

Che la macchina organizzativa del Comune di Andria sia in enorme affanno per carenza di personale, dovuta a mobilità, pensionamento e mancate assunzioni, è cosa nota a tutti. Com’è palese il sacrificio dei dipendenti che si prodigano per offrire un servizio, degno di tale nome, alla cittadinanza. Per provare a sopperire, in parte, a queste “mancanze”, che sono anche la conseguenza del piano di riequilibrio finanziario, il Commissario prefettizio ha adottato un nuovo modello organizzativo per gli uffici dell’ente.

Nel nuovo assetto sono state individuate 16 posizioni organizzative che, ricordiamo, sono incarichi fiduciari annuali e prevedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa. Inoltre, si passa dai precedenti 8 settori, a cui si aggiungevano quelli dell’Ufficio segreteria, staff del Sindaco e Servizio avvocatura, a 5 macro aree. Detta scelta è stata dettata dal fatto che in precedenza vi erano dei deficit di interazione e condivisione degli obiettivi che portavano, inevitabilmente, a non raggiungere gli obiettivi prefissati, con conseguenze sulla qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Pertanto, la nuova organizzazione punta alla creazione di un’omogeneità dell’azione dell’ente volta a renderlo il più efficiente possibile.

L’assetto previsto dalla deliberazione n.130 è così composto: Gabinetto del Sindaco; Servizio Autonomo Avvocatura; Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza; il Segretario generale che sarà coadiuvato da una Struttura tecnica permanente di analisi e studio in programmazione e controllo, Anticorruzione, Trasparenza e controlli interni; 5 Macro-Aree dirette da personale con qualifica dirigenziale, che garantiscono il coordinamento tra i vari Settori e Servizi e che rispondano degli obiettivi strategici assegnati; 16 posizioni organizzative la cui durata sarà pari ad un esercizio finanziario. Un’importante novità riguarda l’”allocazione” dei Servizi demografici nell'area con i Servizi sociali ed educativi, e il passaggio della Protezione Civile, assegnata in precedenza alla Polizia Locale, all'Area città, territorio e ambiente.

Il passaggio successivo sarà quello dell’adozione di un nuovo piano di assegnazione delle risorse umane, di un nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché di un regolamento per la pesatura delle posizioni dirigenziali e di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance.

L’auspicio è che ora il nuovo assetto possa essere utile a tutta la comunità per un ente che funzioni al meglio e che si sblocchi il piano delle assunzioni presentato alla Cosfel il cui responso è necessario affinché si possa procedere con le stesse.