Divieto di vendita di bevande in contenitori non di carta o plastica per la vigilia di Capodanno

Superata la viglia di Natale, l'altro "evento" importante per la città è quello della viglia di Capodanno che è un doppione di ciò che è accaduto il 24 dicembre. Un'"invasione" di gente che si prepara alla notte di San Silvestro consumando cibo e bevande e ascoltando la musica offerta dalle varie attività commerciali.

Così come accaduto per la vigilia di Natale, anche per quella di Capodanno è stata adottata l'ordinanza commissariale di divieto di vendita di alimenti e bevande destinate al consumo immediato in contenitori non di carta o plastica per tutto l’arco della giornata.

L'adozione del provvedimento si è resa necessaria per adottare interventi in via preventiva, volti a superare la situazione di grave incuria e degrado e per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dato che, così come verificato negli anni precedenti che in occasione delle festività natalizie, vi possa essere da un lato una tendenza, da parte di alcuni Esercizi Pubblici, a debordare dal lecito consentito e dall’altro, da parte degli avventori, ad abusare di sostanze alcoliche.

Il divieto riguarda attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande; esercizi commerciali; operatori del commercio su aree pubbliche; tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro.

Oltre a ciò, dovrebbe essere scontato, ma non lo è, è previsto anche il divieto di somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. nonchè dall'art. 689 del codice penale.

Si auspica che oltre al provvedimento siano messe in campo tutte le iniziative necessarie atte a punire i trasgressori e a vivere in sicurezza l'ultimo giorno dell'anno.