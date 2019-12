«Nonostante le avverse condizioni meteo e il freddo gelido di questi due ultimi giorni, si è tenuta regolarmente la rappresentazione del presepe vivente "Notte di Luce" nella valle di S. Margherita nei pressi della Basilica di S. Maria dei Miracoli» comincia così la nota con cui gli organizzatori dell’iniziativa tracciano un resoconto delle rappresentazioni che si sono tenute durante le festività natalizie.

«Il boom dei visitatori lo si è avuto il giorno di S. Stefano con la prima rappresentazione. Il tema proposto quest'anno è: "... ma questo non è Natale". Ci lasciamo prendere dalle cose esteriori perdendo il valore religioso ed anche culturale del Natale stesso. Un bambino in una famiglia frenetica fa notare ai suoi genitori che non è il Natale che vorrebbe vivere e li invita a percorrere le scene dislocate lungo un percorso naturalistico in modo da scoprire e vivere un Natale diverso.

Suggestiva ed emozionante la scena della natività: il visitatore si trova di fronte la Madonna che riposa mentre S. Giuseppe tiene in braccio il bambinello. Una scena ripresa da una riflessione di Papa Francesco che ha scelto l’immagine di un presepe, inviatagli da un fedele, che rivoluziona l’iconografia classica della Madonna che veglia su Gesù mentre Giuseppe è solitamente in disparte, intento a reggere una lampada o un bastone, talvolta a ricevere i Magi con i loro doni.

È giusto ricordare – concludono - che il presepe vivente è organizzato dall'Associazione Madonna dei Miracoli e dai Padri Agostiniani con la direzione artistica dell'Associazione Latin American Style e con la collaborazione di Migrantes Liberi e dell'Associazione Neverland.

I prossimi appuntamenti saranno il 4, 5 e 6 gennaio 2020 dalle ore 17:00 sino alle ore 20.30».