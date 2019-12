Come trascorrerete l’ultimo dell’anno? Il video

Ultimo dell’anno all’insegna della tradizione e della condivisione in famiglia: così gli andriesi trascorreranno il 31 dicembre, almeno stando a quanto hanno dichiarato ai nostri microfoni.

Menù a base di pesce, tranne per rare eccezioni, lenticchie e cotechino perché c’è sempre bisogno di qualche soldino in più, soprattutto auguri di pace e serenità per il 2020, dopo tanti fatti di cronaca e i noti problemi della nostra città.

Un’Andria più pulita, un’Andria più solidale, un’Andria che possa risorgere dalle sue ceneri: è questo l’augurio che anche la redazione vuole fare a tutti i concittadini.

Un video divertente per salutare il 2019...

Buona fine e buon inizio!