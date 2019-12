Un 2019 tra crisi, cronaca e speranza: qual è il vostro ricordo e il vostro augurio per il 2020?

Un anno che per Andria non è stato proprio dei migliori: si chiude oggi il 2019, che si è srotolato tra cronaca, crisi e qualche timido segno di speranza, presentandosi già dai primi giorni con freddo, neve e temperature sottozero, forse presagio dei mesi difficili che si sono succeduti.

Tra i fatti salienti, ricordiamo lunedi 7 gennaio i gilet arancioni scendono in piazza a Bari. Un movimento popolare, quello dei gilet arancioni, composto da olivicoltori e agricoltori pugliesi messi in ginocchio dalle gelate dello scorso febbraio, dalla xylella e da un gravissimo lassismo politico a tutti i livelli.

A gennaio chiude l'Informagiovani di Andria, un altro pezzo di storia che va via. Un servizio che, nonostante i tempi segnati dalla disoccupazione giovanile e la necessità di accesso a servizi quali la compilazione del curriculum europeo, alcune dritte su come e dove cercare un lavoro, muore nel disinteresse.

Il 14 gennaio tra tante polemiche parte il servizio mensa scolastica. Promettono “battaglia” alcuni genitori, che non si rassegnano ad accettare il costo dei buoni pasto senza possibilità di esenzione o riduzione dopo gli ultimi aumenti salatissimi e scendono in piazza - questione che, ad oggi, non ha ancora trovato soluzione.

Una grande guerriera, Teresa Calvano, vola in cielo dopo una lunga malattia. Ricordata dalla città per la sua forza e determinazione a combattere il mostro, nonostante tutto. Scompare anche il prof. Francesco Martiradonna presidente dei "Volontari Federiciani".

"Amor vincit omnia", il murale dell'accoglienza in via Quarti inaugura il mese di febbraio. Una risposta secca ai tanti pensieri disarticolati e infami che si susseguono sui social a proposito di migrazioni e incitamento all’odio.

Il M5S denuncia l’autorizzazione di una nuova discarica concessa dalla Regione Puglia, la maggioranza del centrodestra smentisce. Un enigma che tutt’oggi persiste…a proposito di rifiuti, va segnalata la fruibilità a singhiozzo dell’isola ecologica di via Stazio, dei ripetuti disservizi in termini di raccolta di rifiuti in città e soprattutto nelle campagne andriesi dove spariscono anche i bidoni per la differenziata.

Il Castel del Monte rientra nella Top30 dei Musei Italiani, piazzandosi al 28esimo posto. È il mese del primo "Fridays for future" di Greta Thunberg e la mobilitazione avviene anche a livello locale.

A marzo la notizia dell’ok da parte del Ministero per il nuovo ospedale di Andria, e si tiene anche il convegno sulla tanto criticata Tangenziale Ovest, un’opera che riviene dal passato e pertanto anacronistica. Tutti d’accordo nella necessità di rimodulare l'opera e quindi i fondi.

Aumentano gli stalli dei parcheggi a pagamento.

Ad Aprile è pronto è il registro Tumori della Bat. Un nuovo primato per la città di Andria che si piazza all’ultimo posto per i redditi prodotti nella classifica dei capoluoghi di provincia. Scontro treni, al via il processo l’11 aprile: la Regione chiamata in causa come responsabile civile. Il 23 aprile si inaugura il Museo diocesano di Andria “San Riccardo”. Un nuovo cedimento, l'ennesimo, del manto stradale in via Mozart. "Andria inedita": per la prima volta la proiezione di filmati esclusivi girati negli anni 50/60 l’evento a cura della nostra redazione con la collaborazione della famiglia Fattibene.

Arriva il 18 aprile 2019: Nicola Giorgino non è più sindaco di Andria, la sua amministrazione cade sulla mancata approvazione del bilancio. L’oramai ex Sindaco lancia accuse ai consiglieri di Forza Italia: «traditori del mandato popolare» e ufficializza il suo passaggio con la Lega.

Si svolge la 582esima Fiera d'Aprile: un’edizione che vede vincere la delusione generale.

Il periodo più caldo dell’anno, che va da maggio a fine agosto, sarà sicuramente ricordato come la più sanguinosa primavera-estate degli ultimi tempi. Infatti, sono ben impressi nelle menti di tutti gli andriesi i tre episodi che l’hanno caratterizzata. Il primo è stato quello della sparatoria nei pressi della villa comunale quando il parco giochi era ancora pieno di gente. Seguito, a distanza di un mese, da un’altra sparatoria, questa volta più in periferia, ma sempre in ore in cui c’era tanta gente, nel quartiere Europa, a cui fece seguito, qualche settimana dopo l’esplosione di un ordigno in via Mattia Preti. Barbarie che hanno segnato in maniera indelebile la nostra comunità che ha risposto con la marcia "Il vento della legalità per le strade di Andria" per provare a dare un segnale di superiorità rispetto a quella parte malavitosa della Città.

Da un punto di vista politico, invece, gli avvenimenti più importanti hanno riguardato l’insediamento del Commissario prefettizio e della nomina dei diversi sub commissari. È stato anche il periodo delle elezioni europee che hanno sancito il passaggio definitivo dell’ex Sindaco Giorgino (condannato dalla Corte dei Conti a una sanzione pecuniaria di 35mila euro) nella Lega e la definitiva spaccatura con quella parte del centrodestra che fa riferimento al consigliere Marmo e che ha visto un forte scambio di accuse tra “traditi” e “traditori”. Memorabili anche i 15 minuti di fama del segretario del Pd, scaturiti dall’invito dello stesso alla Meloni a darsi alle faccende domestiche ripresi da tutti i quotidiani nazionali e che portarono lo stesso a chiedere scuse a tutte le donne. È stato anche il periodo dei festeggiamenti del decennale della nascita della provincia Bat.

Per quanto riguarda le questioni ambientali sono le solite note ormai a chiunque e che vanno dalla costante chiusura dell’isola ecologica, incendi di sterpaglie su tutto il territorio cittadino, il superamento dei limiti di polveri sottili consentiti dalla legge, la “tangenziale Ovest” e l’abbandono dei rifiuti (per citarne alcune). In tutto ciò, non è da dimenticare l’"E-Wall", ovvero la riqualificazione di un muro per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e diffondere l’educazione civica.

Diverse le questioni calde che hanno animato, seppur minimamente il dibattito cittadino. Gli aumenti delle “strisce blu”, la questione riguardante i libri di testo, l’aumento del costo d’ingresso al mercato ortofrutticolo, i debiti inerenti la piscina comunale, il nuovo regolamento di Polizia Locale, il cartellone dell’"Estate andriese" e i dehors.

Dal lato della cronaca si sono registrati, purtroppo, diversi incidenti, alcuni dei quali mortali, come quello del 22enne andriese morto perché schiacciato da un mezzo pesante mentre cambiava una ruota. Novità ci sono state anche dalla ferita aperta nel luglio del 2016 con la strage dei treni e che ogni anno è ricordata con una celebrazione solenne con la quale l’intera comunità “non dimentica” ciò che è accaduto. A fare da contraltare a notizie negative, ce ne sono state anche tante positive riguardanti soprattutto la donazione degli organi e i trapianti che hanno visto “rinascere” alcune persone grazie a scelte coraggiose e forti di famiglie i cui cari non ce l’hanno fatta per diversi motivi.

Alcune parole anche sugli ultimi mesi dell'anno, tra il bilancio comunale chiusosi in forte disavanzo e le proteste di alcuni debitori, tra cui le cooperative sociali, allo stremo delle forze per i mancati pagamenti. Anche Andria è "impazzita" per un paio di giorni per il fenomeno "Samara", il Festival Castel dei Mondi, nel pieno della crisi economica e culturale della città, perde ancora smalto e sopravvive solo grazie ai finanziamenti regionali, chiusa la piscina comunale in attesa che si sbrogli la matassa tra vecchio gestore, Comune e nuovo gestore, servizi ridotti per i cittadini e tasse in aumento per sanare i debiti delle casse comunali; finalmente il Profilo della salute si farà, c'è l'accordo tra commissario prefettizio e Forum Ambiente Salute.

Sul fronte politico, è Bernardo Lodispoto il nuovo Presidente della Provincia Bat e promette nuovi fondi soprattutto alle scuole che aspettano interventi di manutenzione; proprio a novembre trapela la notizia che il centro ricerche "Bonomo" diventerà un ostello della gioventù, mentre pochi giorni fa la sede della Provincia Bat viene spostata temporaneamente a Barletta. Cambio anche al vertice della prefettura Bat, con l'arrivo di Maurizio Valiante.

Ritornano ancora i #FridaysForFuture con gli studenti andriesi in piazza per difendere l'ambiente, ma nonostante la grande mobilitazione giovanile (e non solo) si registrano tanti episodi di inciviltà, soprattutto in tema di rifiuti: neppure la grande quercia secolare si sottrae all'abbandono di spazzatura ai suoi piedi.

Anche la cronaca nera non ha risparmiato Andria: il 12 settembre muore Giovanni Di Vito, 28enne di origini tranesi, ferito a morte nei pressi di via Puccini, per la precisione ad angolo con via Clementi, una delle traverse della strada, circa davanti agli occhi attoniti di diverse persone presenti; la terra trema in Albania e le scosse vengono avvertite distintamente anche da noi; scompare un’altra delle memorie storiche di Andria, Bice Andriano Cestari; nella classifica della criminalità, la BAT si conferma al primo posto per furti di auto e all’11esimo per estorsioni; crolla una palazzina in via Pisani e la 91enne che la abita si salva miracolosamente; l'aggressione ai danni di una ragazza nel pieno centro cittadino viene ripresa e il video diventa virale; viene diffuso un documento che denuncia l'elevato rischio potenziale per l’ambiente della discarica di Andria, con percolato nocivo accumulatosi e mai smaltito; tragedia pochi giorni fa alla Parrocchia di Sant’Andrea, il 44enne Michele Ciommo cade mentre smonta le luminarie e muore sul colpo; deceduto improvvisamente, in un locale di Trani, il 24enne andriese Alessandro Matera; va a fuoco un'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti a Barletta e la nube nera arriva fino ad Andria.

Anche l'arte però porta Andria alle cronache nazionali: diventa un caso "Ritornerai?", il nuovo murales di Daniele Geniale sull’emigrazione giovanile, considerando anche che dalla Bat sono partiti 23.243 residenti solo nel 2018.

Per fortuna, Andria continua a vivere grazie allo sforzo di tanti cittadini perbene, di giovani che si distinguono nel campo della scienza, della medicina, dell'innovazione e dello spettacolo, di forze silenziose che, attraverso i canali del volontariato, portano positività a tutti, anche ai più refrattari.

Ed è questo ciò che più ci auguriamo per il 2020: che sia la positività e la voglia di rinascita a prevalere e anche Andria abbia uno scatto di orgoglio che le faccia risalire la china.