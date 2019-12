Ambiente, il Forum "Ricorda Rispetta" chiede di incontrare la gestione commissariale

Il forum ambiente e salute “Ricorda Rispetta” ha indirizzato una missiva al Commissario prefettizio, alla sub Commissario Grandolfo e alla dirigente del settore ambiente del Comune di Andria, Quacquarelli, per chiedere un confronto sulle varie questioni ambientali che stanno interessando la nostra comunità in questi giorni: «siamo fortemente preoccupati per gli sviluppi di due emergenze sanitarie che in questo momento stanno minacciando la qualità di vita di inermi cittadini.

Ci riferiamo al devastante incendio in una azienda di trattamento di rifiuti nella città di Barletta e che, per le carte vento-selettive, risulta diffondere gli inquinanti aerodispersi nelle nostre campagne e sulla periferia ovest della nostra città.

Ci riferiamo inoltre alla possibile tracimazione del percolato della discarica di rifiuti presente in periferia di Andria, che sotto l'incessante pioggia di questi giorni sta peggiorando la già precaria situazione di inquinamento preesistente.

Le chiediamo di attivare ogni azione e/o quali siano state adottate volte a scongiurare pericoli per la salute dei residenti, in particolare dei più fragili come i bambini, le donne gravide, gli anziani, gli ammalati.

Di queste situazioni si potrebbero conoscere i nomi e i cognomi dei responsabili ma siamo stati abituati ad assistere impotenti all'impunità e alla spregevole baldanza di criminali che non hanno alcuna pietà del destino di migliaia di innocenti e, forse, neanche del loro e di quello dei loro cari. Questi infami vanno fermati.

Vi chiediamo a tal proposito un incontro urgente per valutare, se ritiene, qualche strategia che veda le nostre associazioni coinvolte in un processo virtuoso che possa arginare le fonti di inquinamento evitabili.

In attesa di riscontri porgiamo rispettosi saluti».