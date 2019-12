​10 cose che abbiamo imparato dal 2019 e l’augurio di un buon 2020

In questi giorni, tutti sono alle prese con i buoni propositi per il nuovo anno, ma cosa abbiamo imparato dall’anno appena trascorso? Quali insegnamenti ci ha lasciato il 2019?



Eccone alcuni:

L’abuso di alcol causa seri danni: se, ad esempio, bevete troppi Mojito, non mettetevi alla guida dell’auto, ma nemmeno alla guida del Paese;

Ricordate di dire che non siete né di destra né di sinistra, così potrete governare sia con la destra che con la sinistra;

Ricordate anche di cancellare i vecchi post, quelli dove criticavate il politico che ora invece esaltate, e viceversa;

Non vi demoralizzate se avete perso il lavoro, gli amici o il partner, c’è sempre speranza! Pensate a Di Maio: ha perso 6 milioni di voti e ancora gli vanno dietro;

Ad Andria evitate di frequentare luoghi pericolosi come le strade buie, le zone isolate o le giostrine per i bambini;

Siate altruisti e pensate a chi sta peggio di voi, tipo i meridionali che votano Lega: non discriminateli, accoglieteli, hanno bisogno di aiuto!

I migranti devono essere vampiri, altrimenti non si spiega come mai Salvini tira sempre fuori il crocifisso.

Molti giovani lasciano Andria per il Nord: è che col treno ci vuole meno tempo per arrivare a Milano che non a Bari.

Ad Andria nel 2019 è arrivata Samara, mentre pare che nel 2020 verrà Salvini. Quindi nel 2021 toccherà a Satana.

Credere nel progetto politico del Pd andriese è un po’ come credere in Dio: non lo puoi vedere, serve un atto di fede.

E allora, cosa augurarsi per il 2020?

Sarebbe bello se fosse un anno splendido e gioioso, ma sappiamo bene che non sempre tutte le cose vanno per il verso giusto: magari un giorno prendete il Reddito di Cittadinanza e il giorno dopo vi arriva l’accertamento della Finanza. Insomma, un giorno ve ne state tranquilli e sereni a godervi la vita, il giorno dopo la stessa vita vi prende a schiaffi.

E allora, forse, l’augurio migliore è che possiate imparare a sdrammatizzare, in una società che ha dimenticato come si sorride e che non sa più prendersi in giro.

Perché in un tempo in cui odiare sembra quasi un merito, sorridere è il vero atto di resistenza.

Siate migranti del sorriso, cercate porti felici.

Buon 2020.