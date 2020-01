In contesti umani che ci spingono sempre più verso la freddezza e l’anonimato, è vitale ammirare i volti che incontriamo e gli occhi che incrociamo. Perché: “il volto è lo specchio dell’anima” e “gli occhi senza parlare confessano i segreti del cuore".



Guardiamo e scrutiamo gli occhi di quanti incontriamo, senza paura o false vergogne e imbarazzi. Scopriremo volti da asciugare; da riscaldare; da allattare; da rispettare; da accarezzare. Nei nostri occhi è custodita la verità, la bellezza, la sofferenza, la gioia… della nostra esistenza. Solo guardandoci negli occhi respingeremo l’odio.

Sono tanti gli occhi e i volti oscurati dalla collettività: i diversamente abili che affrontano ostacoli, i nuovi schiavi della prostituzione, della tratta, del traffico d’organi, gli anziani soli, le vittime delle sostanze stupefacenti, delle nuove dipendenze, degli usurai, dei colletti bianchi, della corruzione, dei manipolatori, degli innamorati malati, delle guerre, dei perseguitati, dei disastri ambientali…

Questi uomini e donne esistono, a volte passiamo oltre senza renderci conto, perché vivono al di là delle nostre periferie esistenziali, li releghiamo ai margini delle nostre comunità.

No, non sono numeri o statistiche sono esseri viventi ed è per questo che non può primeggiare la mentalità: del possedere, del comprare, del sospetto, della pura di non avere sufficientemente e pertanto “prima noi” e che l’altro si arrangi, sia allontanato, sia rinchiuso.

Buon anno ricco di coraggio, di accoglienza e di fraternità da tutta la redazione di AndriaLive.it