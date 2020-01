Distribuiti doni e cibo dalla Caritas durante le festività natalizie

«La Caritas diocesana di Andria, attraverso il “Progetto Rete” che coordina i Centri di Ascolto parrocchiali e interparrocchiali ha potuto, grazie alla sensibilità e alla generosità di molti, provvedere alla consegna di doni natalizi a bambini e fanciulli incontrati nei nostri servizi.

I doni e gli alimenti sono stati o saranno distribuiti in occasione del Natale e della Befana, di tombolate e pranzi natalizi.

La Caritas diocesana incontra circa 400 minori durante l’anno e ha promosso per loro, in collaborazione con le parrocchie, lo studio assistito (Caritas diocesana e Parrocchia Madonna di Pompei) e la specializzazione di pediatria (Poliambulatorio SPE.S. “mons. Raffaele Calabro”). Importante è anche l’attenzione ai minori all’estero, in modo particolare in Bielorussia con la Caritas di Vitebsk e con l’Associazione Pace e Bambini e a Betlemme con il sostegno alla Hogar Ninos Dios.

Si ringrazia quanti si sono prodigati per condividere un gesto di solidarietà».