Tra i buoni propositi per l’anno nuovo, la redazione di AndriaLive ha deciso di dedicare spazio, sulle proprie pagine virtuali, a storie belle che riguardano gli andriesi, storie che possano ispirare la gente e possano indirizzarla a compiere opere di generosità in un momento storico in cui si avverte forte l’esigenza di “risalire la china” dell’odio e si sente il bisogno di aria fresca e buona. A noi non piace trovare solo i “colpevoli”, a noi piace trovare eroi. Eroi del quotidiano, eroi che si spendono per il prossimo senza reclamare nulla, solo per il piacere di aiutare chi è in difficoltà.

Proprio nel giorno dell’Epifania, vi vogliamo raccontare una di queste belle storie: quanti di voi hanno pensato a regalare un momento di dolcezza e un sorriso ai bambini che non possono permetterselo? Tra quelli che ci hanno pensato, rientra Ciccio Turi, imprenditore nel settore del food, che ha acquistato, in accordo con don Cosimo Sgaramella, 200 calze con dolciumi e delizie di prima qualità da destinare ai bimbi della parrocchia del Gesù Crocifisso, individuati dallo stesso parroco. Questi bambini e le loro famiglie vivranno nel giorno dell'epifania un momento di spensieratezza, come non sempre accade in giornate di festa: il gesto di Ciccio è venuto dal cuore, come ormai da tradizione. Infatti ha scelto di destinare ogni anno una parte degli introiti del periodo natalizio a iniziative di beneficenza, come avviene da anni senza clamore.

Quest’anno il clamore lo vogliamo dare noi, perché il gesto di Ciccio semini nel cuore di tanti la spinta a darsi da fare per aiutare chiunque abbia bisogno, senza classifiche di “prima” e “dopo“.

“Prima” chi è povero, “prima” chi è solo, “prima” chi ha il cuore offuscato dal dolore: a noi il compito, tutti insieme, di tendere la mano a chi aspetta soltanto un piccolo gesto.