Ieri mattina, in occasione della festa dell'Epifania, nella ludoteca della casa circondariale inaugurata il 19 dicembre scorso, gli educatori del presidio di riabilitazione "Quarto di Palo Mons. Di Donna", assieme ai volontari dell'associazione "Ideamo", hanno fatto visita ai figli dei detenuti della casa circondariale di Trani per distribuire doni come nella migliore delle tradizioni legate al "6 gennaio".

Calze ricche di dolciumi, peluche e altri regalini sono stati donati nell'ambito di un momento di festa accompagnato dalla presenza di una mascotte che ha portato gioia ai più piccoli.

«Anche questa è una forma di povertà sociale che va assolutamente considerata, aiutata e supportata - commenta l'avv. Paola Albo, tra le promotrici dell'evento -. La nostra iniziativa non cambierà di molto la condizione sociale e il contesto di crescita di questi piccoli bambini che sfortunatamente devono fare a meno della presenza, costante e continua, di un genitore durante parte del loro percorso di crescita. Ma siamo certi che se abbiamo contribuito a rendere meno amara la vita di questi piccoli, fosse anche solo per un giorno, abbiamo fatto bene!»

Padre Francesco Prontera: «Donare fa sentire più felici noi stessi e gli altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore. Faccio mie le parole di Papa Francesco perché sono convinto che iniziative come quella messa in campo ieri è un esempio concreto di condivisione, non solo di un'idea ma di un'azione che, in questo caso è rivolta ai piccoli figli dei detenuti nel carcere di Trani. A tal proposito, sento che non avremmo potuto realizzare l'iniziativa senza la sinergia e la fattiva collaborazione con l'associazione Ideamo e il personale della struttura Penitenziaria di Trani. A tutti loro va il nostro grazie. Un grazie di cuore che estendo anche agli educatori e agli amici del nostro presidio di riabilitazione che ha risposto con generosità e partecipato all'evento: un’opportunità stimolante prima di tutto per chi c'era perché ha potuto scoprire che il dono, piuttosto che regalarlo all’altro, lo ha ricevuto: tutto il bene ritorna sempre e arricchisce il valore della persona che lo pratica».