"Intrappolato" un uomo mentre abbandona rifiuti nelle campagne

I volontari dell'associazione "3Place" hanno pubblicato su Facebook un video che riprende un uomo mentre abbandona rifiuti nelle campagne. Il video, così come ribadito nel post sui social è stato immediatamente consegnato alle forze dell'ordine: «vi abbiamo accennato che avremmo pubblicato il video dell'abbandono dei rifiuti, ed eccolo a voi. Precisiamo subito che, per privacy (rif. GDPR 679/2016), non potevamo pubblicare il video nitido senza oscurare i dati che identificano lo zozzone. Il video nitido è già nelle mani delle forze dell'ordine. Per cui ne sentiremo parlare nei prossimi giorni.

Dove siamo: via Vecchia Spinazzola, agro di Andria, subito dopo il "Boschetto", vi è una piazzola sterrata, che fa da ingresso ad un viale sempre sterrato, che è scambiata per discarica a cielo aperto per diversi zozzoni.

Quando: ore 06.45 (quando ho iniziato a fare un giorno.

Chi: vorremmo potervi rispondere! Quello che possiamo dire che è un uomo di età compreso tra i 50 ei 60 anni. Uomo con una Fiat Punto e non ce ne sono tanti che fanno quel viale a quell'ora con quell'auto. Mi raccomando a non passare di più per i prossimi mesi o anni.

Cosa fa: prima si preoccupa dell'auto che sta pervenendo alle sue spalle, per cui finge di stazionare li. Poi in meno di 5 secondi afferra il primo sacco, ed il secondo sacco, presenti sul lato passeggero, e la lancia nella piazzola già piena di altri rifiuti.

Noi ti ringraziamo per aver abbandonato i tuoi rifiuti in quell'ambiente che, se non lo sai ancora, non è solo il tuo ma di tutti e soprattutto l'abbandono di quei rifiuti ha avuto sulla nostra salute.

Dove non arrivano le Istituzioni, arrivano i cittadini con i loro "artifizi"».