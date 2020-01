Giovani andriesi "su" al Nord dopo le vacanze in famiglia: «Ritornerei? Anche no. Purtroppo»

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi del nostro proposito di raccontare storie belle e ispiratrici: alcune di esse, però, hanno un sapore dolce-amaro, perché toccano nervi scoperti della nostra società.

Passate le vacanze, molti giovani e, in realtà anche meno giovani, sono tornati nei loro luoghi di destinazione: nelle grandi città del nord dove lavorano, vivono ormai da anni, ma anche dove tantissimi studiano con la speranza che tutti gli anni passati sui libri servano a trovare il lavoro per il quale si è consumato il sacrificio. Tanti giovani sono scesi per trascorrere le vacanze natalizie in famiglia, fare scorta di qualche conserva buona e qualche altra ghiottoneria “made in Andria” a lunga conservazione, in attesa di scendere nuovamente per Pasqua (chi è fortunato) o addirittura per le vacanze estive.

In viale Ovidio, nei pressi del terminal bus, molti degli studenti e lavoratori fuori sede, alzando la testa, a questa tornata, si sono visti di fronte a loro il murales di Daniele Geniale dal titolo “Ritornerai?”. Le risposte saranno state tante, magari i desideri espressi sotto le stelle gelide invernali si avvereranno, ma tra queste risposte ce ne sono almeno due perentoriamente “negative”: sono quelle di Arianna, ingegnere biomedico, e Giovanni, da qualche mese laureato in Ingegneria al politecnico di Torino. Risposte apparentemente dure nei confronti della nostra terra, speculari a testimonianza del comune sentimento tra gli emigranti, ma che ci mettono davanti alla realtà: a parte gli affetti, spesso la nostra terra è povera di altre attrattive per chi non voglia solo “accontentarsi” ma abbia ambizioni di una vita piena e fruttuosa.

«Da 5 anni – racconta Arianna - vivo a Torino e da 2 ci lavoro, ma ad ogni rientro nell’amata Andria la rituale domanda di quando ho intenzione di tornarmene “a casa” è d’obbligo sotto diverse forme interrogative. Da studente ho sofferto la mancanza di casa - anche adesso, eh! - e quando tornavo giù mi veniva il magone a pensare di risalire e tornare in una stanza a studiare, ma d’altronde studiare è stato il principale motivo che mi ha spinta a guardare oltre ciò che poteva offrirmi la mia terra, provare ad identificarmi altrove. Pian piano ho imparato a conoscerla e scoprirla, questa città in cui sono sempre stata “la fuori sede”, ho iniziato ad apprezzarla e a sentire anch’essa come casa mia. Quando esco non devo per forza sedermi a mangiare o fare il giro delle solite vie del centro, ma posso decidere di andare in un museo tra i tanti che non ho visto oppure in uno in cui sono già stata e in cui hanno fatto una mostra d’arte esclusiva, posso partecipare ad eventi gratuiti in cui gente che ha fatto esperienze da raccontare viene a condividerle con me, la Cristoforetti ad esempio.. ed il bello di partecipare a tutte queste cose è il non doversi preoccupare di avere un'auto, perché qui i mezzi funzionano molto bene.

Quando sei al termine degli studi le aziende cercano di assumerti il prima possibile, perché qui i giovani laureati non sono quelli da sfruttare in senso negativo, ma menti brillanti e fresche di studio che non possono far altro che dare valore aggiunto alla tua azienda, e ti trovi pure nella condizione di rinunciare a un posto di lavoro perché rispecchia quello che hai studiato all’80% e hai una proposta migliore.

I diritti dei lavoratori sono seri. I servizi online mi aiutano a non dover prendere giorni di permesso a lavoro per cambiare la residenza o scegliere il medico ad esempio. Per non parlare dell’assistenza che qui garantirebbero a mio fratello disabile, per cui “giù” mia madre ogni giorno lotta con chi di competenza anche solo per sentirsi garantita delle cose vitali per lui. Allora io rispondo sempre alla domanda: “Ritornerai ad Andria?” con un “per ora no, ci ritornerei se cambiasse, se si investisse in cultura, se si investisse nei giovani, se i lavoratori avessero i propri diritti, se la città fosse viva, e non solo il giorno della vigilia con le band che ti animano, ma tutto l’anno con eventi che ti educano”. Andria è sempre la mia città, è sempre il posto del mio cuore, è sempre il posto in cui c’è la mia famiglia e i miei cari, ma qui, a Torino, io sono felice».

«Che bello quel murales – aggiunge Giovanni - affisso lì dove ogni sera partono bus diretti al nord. Ho alzato la testa e non ho visto la testa di quel ragazzo. Ci ho messo la mia e quella di tanti miei coetanei e amici che ho visto partire con me. Dopo un amarcord di qualche minuto, sono passato alla risposta: beh, francamente non ritornerò!

Vivo da ormai 5 anni a Torino, mi piace il modo in cui si lavora, mi piacciono i tempi scanditi del lavoro organizzato; lì, nella scala delle priorità c’è la tua vita: la possibilità di poter fare il lavoro che sognavi da piccolo; a Torino e, comunque, al Nord ti ricollochi in pochissimo tempo dovessi perdere il lavoro.

Poi c’è la possibilità di dare più valore al tempo libero: ci sono mostre, eventi culturali e tanto altro, sempre a disposizione in qualunque periodo dell’anno, musica leggera e musica lirica, arte, architettura…

Oggi sto bene qui al nord e sento di dover dire a tutti i politici e a chi amministra le città del mezzogiorno che c’è da lavorare, e molto! Ci sono i treni, le infrastrutture da realizzare, ci sono i mezzi di trasporto da equiparare… non è possibile che l’alta velocità si fermi a Napoli! Non c’è il rispetto dei diritti e dei doveri di tutti i lavoratori. Dove sono i sindacati e le associazioni di categoria? A fare accordi con i politicanti di turno? No, ad Andria e nelle città del sud siamo arretrati e, mi dispiace dirlo, ma con tutta la buona politica ed educazione nei confronti del lavoro e del rispetto delle regole non basterebbero due lustri… Io nel frattempo voglio realizzarmi, voglio mettere su famiglia e dare un senso alla mia esistenza. Pazienza se dovrò sacrificare la vicinanza degli affetti a me cari. so che comunque loro ci sono e mi hanno accompagnato in questo cammino non facile, ma necessario…

Ritornerei? Anche no. Purtroppo».