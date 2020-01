Conclusa l'XI edizione del Presepe Vivente "Notte di Luce", grande successo di pubblico

Si è conclusa l'XI edizione del Presepe Vivente "Notte di Luce" nella valle di S. Margherita presso la Basilica di S. Maria dei Miracoli.

Grande successo di pubblico accorso anche, e soprattutto, dalle città limitrofe che hanno visitato il percorso composto da sei scene del presepe vivente con il tema "... ma questo non è Natale".

La direzione artistica della Associazione dilettantistica Culturale e Sportiva Latin American style, diretta da Maria Rosaria Adduasio, si sente in dovere di ringraziare in primis Don Ettore Lestingi per aver redatto i testi dandoci la possibilità di realizzare le scene con doviziosa attenzione ai minimi particolari.

Un ringraziamento particolare a tutti i figuranti (oltre una sessantina con la partecipazione di molti bambini) in particolar modo ai ragazzi di Migrantes Liberi e dell'associazione Neverland, al servizio d'ordine, alla Croce Rossa sezione di Andria, all'Associazione Carabinieri, ai proprietari terrieri della valle per la concessione di utilizzo di alcune sezioni della vallata.

Infine, e non per ultimo, un ringraziamento speciale all'Associazione Madonna dei Miracoli e ai Padri Agostiniani per aver riposto la fiducia nel nostro operato.

«Ci preme mettere in evidenza che la scena più emozionante che il visitatore si è trovato di fronte è stata la natività con la Madonna che riposa mentre S. Giuseppe coccola il suo bambinello. Uno spunto preso da "lasciamo riposare la mamma", l'originale presepe di Papa Francesco. Un particolarissimo e originalissimo presepe che il Papa ha ricevuto in dono per il compleanno e che ha voluto mostrarlo al pubblico.

Siamo certi che il Presepe Vivente della Madonna dei Miracoli è uno dei più belli della nostra regione per la location mozzafiato che ci offre la valle, per gli effetti scenografici e sonori e per la recitazione dei testi sacri».

In attesa della realizzazione della XII edizione si può visitare la pagina ufficiale di facebook "Presepe Vivente Madonna dei Miracoli Andria" nonchè il sito ufficiale www.madonnadeimiracoli.it