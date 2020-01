Discarica "San Nicola la Guardia", circa 6milioni di euro per la messa in sicurezza

Proseguono i vari step per la messa in sicurezza della discarica di “San Nicola La Guardia” i cui lavori saranno finanziati con fondi Fesr 2014-2020 per un ammontare di 5.775.566,80 euro, così come da studio di fattibilità tecnica ed economica a firma dei coprogettisti ing. Santola Quacquarelli e dall’ing. Gaetano Nacci. Lavori che l’ente non avrebbe potuto realizzare con propri fondi considerata la non disponibilità di risorse adeguate.

Nelle more del perfezionamento del finanziamento regionale il Comune di Andria ha già eseguito i lavori di somma urgenza, per un ammontare di 200.000,00 euro derivanti da un contributo regionale, per porre in essere ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza della stessa discarica. A seguito di detti lavori, dopo alcune segnalazioni, vi è stato l’11 novembre un sopralluogo dell’ARPA Puglia la quale ha denunciato “un quantitativo di percolato, che oltre a costituire un elevato rischio potenziale per l’ambiente, contravviene ai dettami stabiliti dal D.Lgs n.36/2013 che al punto 2.3 dell’Allegato 1 cosi recita: il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione” e ha “ripreso con solerzia l’estrazione e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica in oggetto, anche in vista delle precipitazioni atmosferiche attese per il corrente periodo invernale, in maniera da portare al minimo il battente di percolato così come previsto dalla normativa di riferimento”.

Così, per procedere ai lavori previsti, si è proceduto con l’approvazione del quadro economico della prima fase delle attività di messa in sicurezza della discarica, per l'importo compessivo pari a 1.065.295,97 euro, a cui dovrà far seguito un bando per l’aggiudicazione dei lavori previsti.

Sempre sulla discarica di “San Nicola la Guardia” si registra un accesso agli atti del M5S Puglia sulle garanzie fideiussorie a copertura delle fasi di post gestione delle discariche pugliesi: «vogliamo conoscere lo stato delle garanzie finanziarie a copertura delle fasi di chiusura e post gestione prodotte dai gestori dell discarica “San Nicola La Guardia” di Andria gestita da Daneco Impianti.

Con un accesso agli atti, formalmente inviato, in particolare vorrei capire se, in seguito ai provvedimenti di revoca delle autorizzazioni dei predetti impianti, i gestori abbiano provveduto a produrre idonee garanzie finanziarie. Per legge infatti, in fase di autorizzazione, di una discarica di rifiuti, bisogna presentare delle garanzie finanziarie, prestate a favore della regione puglia. è una condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica.

Il gestore delle discarica – continuano dal gruppo consiliare regionale - deve prestare le garanzie finanziarie per assicurare l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura e la gestione successiva alla chiusura della discarica. La normativa richiamata tende ad assicurare, attraverso l’imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell'uomo, per tutto il ciclo di vita di una discarica di rifiuti, in considerazione dell'alto rischio di contaminazione dei siti, che ospitano i relativi impianti.

Per quanto riguarda la discarica di Andria in località “San Nicola La Guardia”, gestita da Daneco Impianti, con determinazione dirigenziale è stata revocata l'autorizzazione integrata ambientale ed è stato disposto l'avvio delle operazioni di chiusura e post gestione richiedendo, tra l’altro, al gestore di produrre le dovute idonee garanzie finanziarie a copertura delle fasi di chiusura e post gestione» hanno concluso.