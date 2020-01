Un anno da incorniciare per l'Associazione TSRM Volontari di Andria, il gruppo di tecnici di radiologia fautori, tra le altre cose, del primo progetto di Radiologia Domiciliare in Puglia, nonché una delle prime esperienza in Italia. L'Associazione nata nel 2009 da un'idea di un gruppo di tecnici di radiologia dell’Ospedale di Andria, ha festeggiato nel 2019 i suoi 10 anni di attività, consacrandosi definitivamente come uno dei fiori all'occhiello dell'associazionismo del territorio.

«Solo nel 2019 - ha spiegato il presidente Giacinto Abruzzese - abbiamo realizzato grazie all'impegno dei nostri tecnici volontari 650 esami a domicilio. È un numero che onestamente ci rende orgogliosi sia perché molto alto rispetto ai numeri che fanno registrare le altre esperienze come la nostra attive in altre parti d'Italia, sia perché in crescita rispetto al numero di esami eseguiti nel 2018 e negli anni prima. Ma soprattutto ci rende orgogliosi il fatto di esser potuti risultare utili a tante persone perché, lo ricordiamo, siamo un'Associazione di Volontariato e la nostra prima missione resta proprio quella di aiutare chi ha bisogno».

E a tal proposito non ci sono stati solo esami di radiologia domiciliare in questo 2019 appena concluso. A inizio anno i volontari dell'Associazione sono stati impegnati in un ciclo di conferenze nelle Scuole della città, ciclo dedicato alla Prevenzione della malattia scoliotica, problema molto presente fra ragazze e ragazzi in età dello sviluppo. «Il progetto sulla scoliosi è stato molto efficace anche perché i giovani studenti, grazie alla collaborazione dell'Asl BT, potevano usufruire di uno screening gratuito presso il reparto di Ortopedia dell'ospedale di Andria, possibilità colta da molti» ha spiegato il vice-presidente Pasquale Colasuonno.

Infine non sono mancati gli impegni pubblici: la partecipazione del presidente Abruzzese, in qualità di esperto, ai lavori del tavolo tecnico sulla Radiologia Domiciliare instituito a Roma presso il Ministero della Salute; la partecipazione al "Primo Congresso della Federazione Ordini TSRM e PSTRP" svoltosi a Rimini a ottobre; la presenza in qualità di relatori al Congresso di Ematologia tenutosi a Palazzo San Giorgio, a Trani, il 20 e 21 dicembre.

«In definitiva si potrebbe parlare dell'anno della nostra maturità» ha concluso Abruzzese, «un anno in cui siamo riusciti a tenere insieme, facendoli dialogare con profitto, i diversi ambiti in cui fin dall'inizio abbiamo scelto di impegnarci. Non possiamo non ringraziare chi da sempre ci sostiene: i tecnici volontari, i medici radiologi , i nostri utenti e la Asl BT. Con una macchina così avviata non potremo che fare sempre meglio. A questo proposito, a breve daremo notizia del nostro nuovo progetto, un ciclo di conferenze per la prevenzione dell’osteoporosi. A risentirci presto, dunque».