A Scuola di Giornalismo per Bambini pensiamo che dar voce e conoscere le esperienze dei giornalisti locali sia di grande impatto per i nostri piccoli allievi, non si diventa mica giornalisti in uno schiocco di dita, anzi! La strada è sempre in salita, ma con coraggio e sudore alla meta ci si arriva. E allora, dopo aver incontrato il Direttore di Andrialive.it Sabino Liso, in cui ci siamo affacciati ad argomenti di cronaca ed attualità, abbiamo pensato anche di introdurre una lezioncina di giornalismo sportivo, incontrando quindi l'addetto stampa della Fidelis Andria Carlo Leonetti. Di seguito l'articoletto dell'incontro scritto a 20 mani dai nostri giornalistini.

«Oggi a Scuola di Giornalismo per Bambini abbiamo incontrato Carlo Leonetti, l'addetto stampa della Fidelis Andria. Gli abbiamo subito chiesto da che età desiderasse fare questo lavoro, e proprio come noi, ci ha detto che coltiva questo sogno fin dalle elementari! Le sue prime esperienze da adolescente, quando ha cominciato a scrivere di calcio per un giornale web, poi ha lavorato per alcune emittenti televisive ed alla fine il grande sogno: essere l'addetto stampa della squadra della città che ama, la Fidelis Andria.



Ma qualche domanda pungente gliela dovevamo pur fare, quindi siamo andati a pizzicarlo sulla scuola... "Che scuola superiore hai frequentato?" Il liceo linguistico ci ha risposto, una scelta utile per poter comunicare anche in altre lingue. Poi la domanda che nessuno studente universitario vorrebbe mai sentirsi dire: "Ti sei laureato? Se no, quando ti laurei?". Per via dei tanti impegni lavorativi Carlo Leonetti ci ha detto che è stato molto difficile dividersi tra studio e lavoro, ma ha fatto una promessa: si laurea entro la fine dell'anno, e noi piccolo giornalisti indagheremo a fondo sulla vicenda, una promessa è una promessa.

Scherzi a parte, dal suo racconto abbiamo imparato che è bello rendere il proprio sogno realtà, e può essere possibile solo se si crede in sé stessi. Ancora grazie maestro Carlo».