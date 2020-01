Diossina e benzene presenti nell'aria, il forum "Ricorda Rispetta" scrive a Tufariello

Durante una conferenza svoltasi ieri, 9 gennaio, presso il Comune di Barletta sono stati presentati i dati dei rilevamenti effettuati da Arpa Puglia. Considerate le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Barletta Cannito circa i quantitativi di diossina e benzene presenti nell'aria, e in considerazione della relativa volontà di vietare mediante una ordinanza la produzione, raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli dei campi situati nell'area nei pressi della Dalena Ecologica; considerati i dati di inquinanti contenuti nella relazione Arpa inviata a Comune di Barletta e ASL BT e considerata l'area potenziale di ricaduta delle emissioni in atmosfera prodotte dall'incendio (con il cono che è rivolto verso Andria), il Forum Ambiente Salute Andria “Ricorda Rispetta” scrive al commissario Prefettizio dott. Tufariello, al subcommissario Grandolfo e al dirigente Sezione Ambiente e referente Protezione Civile della Città di Andria l’ing. Quacquarelli per chiedere chiarimenti relativi alle «modalità di divieto alla produzione e al raccolto: in merito a tal punto nutriamo forti dubbi sulla reale praticabilità in quanto significherebbe sorvegliare un'area di centinaia di metri quadrati 24 ore su 24, con dispiego di persone, chi controlla e come controlla nel territorio di Andria?

Oltre alla filiera alimentare inquinata – continua il Forum -, ci chiediamo cosa sia arrivato nei polmoni e nel sangue dei residenti. Sarebbe interessante fare uno screening del livello di diossina presente nel latte materno di donne barlettane che stanno allattando, ad esempio».

Il Forum “Ricorda Rispetta” chiede un monitoraggio «continuo e diffuso in vari punti della città e del territorio degli inquinanti aerodispersi. Le matrici ambientali come il suolo, l'acqua, le piante coltivate, vanno monitorate, al pari dei marcatori biologici nella popolazione residente.

Il cancro e con esso tante altre patologie, sono evitabili, specialmente se provocato da cause indebitamente subite.

Attendiamo con ansia anche una presa di posizione ufficiale del comune di Andria per via del forte vento maestrale che sicuramente ha portato micro polveri e residui nella nostra città».