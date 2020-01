Al via la discussione sul Duc per recuperare il tempo perso

Il commissario prefettizio del Comune di Andria, Gaetano Tufariello, ieri ha convocato a Palazzo di Città Confcommercio e Confesercenti per avviare una discussione che porti alla istituzione del Duc, il Distretto unico del commercio. Al tavolo, oltre alla gestione commissariale, erano seduti tre dirigenti comunali, Concetta Guicciardini, Pasquale Casieri e Armando Berriola. Per le associazioni di categoria erano presenti Claudio Sinisi, delegato di Confcommercio Andria, il direttore di Confcommercio Bari-Bat, Pantaleo Carriera, il direttore di Confesercenti Bat, Mario Landriscina e Tommy Leonetti, presidente di Confesercenti Andria.

Nell'incontro le due associazioni hanno spiegato tempi e modalità della creazione dei Duc e, a tal proposito, hanno evidenziato il fatto che il percorso si caratterizza da due fasi, la prima è quella della costituzione del Distretto, la seconda è quella propedeutica all'accesso al finanziamento. Tutto ciò, però, può essere fatto solo in presenza di un Piano strategico per il commercio che ad Andria manca, si tratta di un elemento fondamentale per accedere alla fase 2. A tal proposito il Commissario si è impegnato ad interfacciarsi con la Regione per capire se è possibile recuperare una parte del finanziamento destinato in via preliminare alla redazione di un Piano strategico per il commercio.

«Apprezziamo l'interesse mostrato dal Commissario prefettizio in materia di Duc e, in particolare, la volontà di poter lavorare per verificare se ci sono ancora i tempi per l'istituzione. Abbiamo però bisogno di provare a recuperare il tempo perso da questo punto di vista e di guadagnare un po' di terreno per raggiungere questi obiettivi strategici. L'obiettivo ora, in sostanza, è comprendere se siamo ancora nelle condizioni per creare il Distretto e tutte le progettualità ad esso collegate» spiega Pantaleo Carriera, direttore di Confcommercio Bari-Bat.